Tim Payne es nuevo refuerzo de Olimpia y jugará la Copa Sudamericana

El lateral derecho de Nueva Zelanda, que se volvió viral en la previa del Mundial 2026 y revolucionó las redes sociales, continuará su carrera en Paraguay.

Hoy 17:10

Tim Payne pasó de ser una de las sorpresas del Mundial 2026 a convertirse en protagonista del mercado de pases sudamericano. El experimentado lateral derecho de Nueva Zelanda, que ganó una enorme popularidad en las redes sociales durante las últimas semanas, será nuevo refuerzo de Olimpia de Paraguay una vez que concluya su participación en la máxima cita del fútbol.

El defensor, que viene de disputar la última temporada con Wellington Phoenix, desembarcará en uno de los clubes más importantes del continente con el objetivo de reforzar el plantel para la segunda mitad del año. Su llegada representa uno de los movimientos más llamativos de este mercado y despertó un gran interés entre los hinchas paraguayos.

La historia de Payne trascendió lo estrictamente deportivo cuando se viralizó en la antesala del Mundial y experimentó un crecimiento explosivo en las redes sociales, acumulando millones de seguidores en muy pocos días y convirtiéndose en un verdadero fenómeno de internet.

Ahora, el neozelandés afrontará un nuevo desafío en su carrera vistiendo la camiseta de Olimpia, donde buscará aportar experiencia y solidez defensiva en la competencia local e internacional. Además del torneo paraguayo, tendrá como gran objetivo la participación del equipo en la Copa Sudamericana, certamen en el que el conjunto guaraní intentará ser protagonista.