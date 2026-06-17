Accidente fatal en Abra Pampa deja un muerto y un herido

Un accidente de tráfico en Abra Pampa resultó en la muerte de un hombre de 33 años tras perder el control del vehículo en el que viajaba con su hermano.

Hoy 02:25

Un accidente de tráfico ocurrido en Abra Pampa ha dejado como saldo un hombre fallecido de 33 años. La tragedia se produjo cuando el conductor perdió el control del vehículo en el que viajaba junto a su hermano.

El incidente tuvo lugar en la tarde del lunes pasado, en un tramo de la ruta provincial Nº 7, que conecta las localidades de Abra Pampa y Rinconada. Según los reportes iniciales, ambos hermanos circulaban en un Chevrolet cuando, por razones que aún están siendo investigadas, el conductor perdió el control del automóvil.

Como resultado de este descontrol, el vehículo dio varios tumbos, lo que provocó que el acompañante fuera despedido del automóvil. El impacto fue tan severo que la víctima sufrió un traumatismo encéfalo craneal grave, que lamentablemente condujo a su muerte minutos después del accidente.

Las autoridades locales, a través del sistema de emergencia 911, recibieron la alerta del accidente. Al llegar al lugar, los efectivos de la Seccional 16º de Abra Pampa solicitaron la asistencia del personal del Same, que determinó que la víctima carecía de signos vitales.

El conductor del vehículo, quien no presentaba heridas de consideración, fue trasladado de urgencia al hospital local. La víctima fatídica ha sido identificada como Luis Miguel López, de 33 años. Su cuerpo fue enviado a la morgue del nosocomio abrapampeño para los trámites correspondientes antes de ser entregado a sus familiares.

Además, el personal de Criminalística del Ministerio Público de la Acusación, junto con efectivos de Seguridad Vial, trabajaron en el sitio del accidente para realizar las pericias necesarias y determinar las causas del evento. Las autoridades de la Seccional 16º quedaron a cargo de las investigaciones complementarias, bajo la dirección del ayudante fiscal zonal del MPA.