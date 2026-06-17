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SANTIAGO DEL ESTERO | 17 JUN 2026 | 16º
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El romántico mensaje de Tini Stoessel a Rodrigo De Paul tras el triunfo de Argentina

La cantante reaccionó a una publicación del mediocampista luego de la victoria de la Selección ante Argelia y su comentario se volvió viral entre los fanáticos de la pareja.

Hoy 12:42

La victoria de la Selección argentina ante Argelia en su debut en el Mundial 2026 generó una oleada de reacciones en las redes sociales, donde los hinchas volcaron su admiración por el plantel.

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Tini Stoessel fue una de las que no se guardaron su entusiasmo por este primer partido del equipo y aprovechó para dejarle un mensaje cargado de cariño a su novio, Rodrigo De Paul.

Todo ocurrió en una publicación que el futbolista hizo en su perfil de Instagram después del encuentro que terminó 3-0. “Primer paso, vamos Selección”, escribió él junto a un corazón celeste.

Fue en ese posteo de Tini no lo dudó ni un segundo y le mandó un comentario que revolucionó a sus fanáticos. “Te amo”, expresó ella en letras mayúsculas.

El mensaje recibió casi 20 mil “me gusta” por parte de los usuarios de la red social y más de 400 respuestas de personas que los felicitaron por su noviazgo.

De esa manera, la artista le expresó públicamente su admiración y amor a Rodrigo, a quien acompañó en el estadio de Kansas City para este momento tan especial en su carrera.

Por su parte, De Paul, figura en el triunfo de la Albiceleste, se mostró emocionado por el logro colectivo de la selección. “Estamos para competir, seguir entrenando y la idea siempre es llegar el primer día e irnos el último. Puede pasar de todo, pero siempre tenemos que respetar la idiosincrasia y los valores que tenemos”, dijo motivado.

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