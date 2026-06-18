"Si arde Ucrania va a arder Moscú": el duro mensaje de Zelensky tras un ataque con drones a Rusia

El presidente ucraniano defendió la ofensiva lanzada contra la región de Moscú y la calificó como una respuesta al reciente bombardeo ruso que dañó una histórica catedral en Kiev.

Hoy 09:06

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, respaldó el ataque con drones lanzado durante la madrugada contra la región de Moscú y aseguró que la operación fue una respuesta directa a los recientes bombardeos rusos sobre territorio ucraniano.

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"Si arde Ucrania va a arder Moscú", afirmó el mandatario desde Bruselas, donde participa de una serie de reuniones con países aliados. Además, consideró que la ofensiva fue "absolutamente justa" frente a los ataques que, según denunció, continúan afectando a infraestructuras civiles de su país.

Durante la noche, varios drones impactaron por segunda vez en la semana sobre una refinería situada en la capital rusa. De acuerdo con los reportes difundidos, el ataque provocó múltiples incendios y generó una amplia repercusión tanto en Rusia como en Ucrania.

En declaraciones enviadas a periodistas que siguen la actualidad del conflicto, Zelensky sostuvo que la sociedad rusa también debe percibir las consecuencias de la guerra impulsada por el presidente Vladímir Putin. En ese sentido, reiteró que los ataques sobre objetivos en territorio ruso forman parte de la estrategia defensiva de Ucrania.

El mandatario también volvió a plantear la necesidad de alcanzar un alto el fuego y retomar negociaciones para poner fin a la guerra. Sin embargo, reclamó una mayor presión internacional sobre el Kremlin y pidió tanto a Europa como a Estados Unidos incrementar su respaldo político y militar.

En paralelo, Zelensky participa este jueves de la reunión del denominado grupo de Ramstein, integrado por países que brindan asistencia militar a Ucrania. Allí buscará nuevos compromisos económicos destinados a la compra de armamento, especialmente sistemas de defensa antiaérea para enfrentar los ataques con misiles rusos.

Además, el presidente ucraniano tiene previsto intervenir en el Consejo Europeo, donde insistirá con el avance del proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea, uno de los principales objetivos diplomáticos de su gobierno en medio del conflicto bélico.