"Como profesionales tenemos que informar y demostrar que las vacunas salvan vidas, son seguras y efectivas"

Así lo expresaron los funcionarios del ministerio de Salud Florencia Coronel y Gonzalo Terán en diálogo con Radio Panorama, a propósito de la tercera edición del Mes de la Vacunación Santiagueña y ante la aparición de grupos antivacunas que se niegan a inmunizarse.

Hoy 13:35

En el marco de la tercera edición del Mes de la Vacunación Santiagueña, funcionarios del Ministerio de Salud, Florencia Coronel y Gonzalo Terán, remarcaron la importancia de sostener y ampliar la cobertura de inmunización en toda la provincia, al tiempo que advirtieron sobre el crecimiento de los grupos antivacunas.

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“Como profesionales tenemos que informar y demostrar que las vacunas salvan vidas y son efectivas”, expresaron en diálogo con Radio Panorama, haciendo hincapié en la necesidad de combatir la desinformación.

Coronel explicó que la campaña busca visibilizar todas las acciones de vacunación, no solo las vinculadas a la temporada invernal, sino también al calendario completo, que incluye 21 biológicos. “Durante este mes se realizarán actividades en distintos espacios para que todos puedan acceder a las vacunas correspondientes”, señaló.

Por su parte, Terán indicó que este año la iniciativa se desarrolla bajo el lema “Con vacunas hay futuro”, con la participación de hospitales del interior y operativos territoriales que acercan las dosis casa por casa. Además, detalló que los puntos de vacunación se extienden a iglesias, clubes, comercios y plazas, funcionando incluso los fines de semana.

Florencia Coronel y Gonzalo Teran en los estudios de Radio Panorama.

“Nos sorprendía cómo la gente se acercaba a los puestos para vacunarse. Hay una gran respuesta cuando el Estado está presente”, destacó.

Consultada sobre la aparición de grupos antivacunas, Coronel advirtió que “son cada vez más” y que su influencia impacta directamente en la baja de coberturas. “Las vacunas son seguras y efectivas. Pueden tener reacciones leves, pero protegen contra enfermedades graves como el sarampión o la meningitis”, sostuvo.

Además, alertó sobre la reaparición de enfermedades como la coqueluche, vinculada a la falta de vacunación en niños. “Antes se hacían filas en las plazas porque la gente había vivido epidemias. Hoy, la baja percepción del riesgo es justamente gracias a las vacunas”, explicó.

Terán, en tanto, fue contundente: “Quienes están en contra del sistema de salud son los mismos que después piden asistencia. Se pone en duda una herramienta con respaldo científico, mientras los equipos se capacitan y predican con el ejemplo, vacunándose”.

La campaña se extenderá hasta el 12 de julio en toda la provincia, con el objetivo de facilitar el acceso a las vacunas del calendario nacional y reforzar la prevención, especialmente en sectores vulnerables o con dificultades de traslado.

Desde el sistema sanitario recordaron que quienes no puedan acercarse a un centro de salud pueden contactar a la UPA más cercana para recibir información o coordinar la visita de los equipos de vacunación.