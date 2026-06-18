Esequiel Barco fue ofrecido a Boca y la dirigencia analiza una incorporación que sorprende

El mediocampista argentino, actualmente en el Spartak de Moscú y con pasado reciente en River Plate, apareció en el radar del Xeneize tras ser acercado a la dirigencia. El cuerpo técnico evalúa la posibilidad mientras continúa buscando refuerzos para el segundo semestre.

Hoy 14:48

En pleno mercado de pases, Boca recibió un ofrecimiento que llamó la atención por el recorrido reciente del futbolista. Se trata de Esequiel Barco, volante ofensivo del Spartak de Moscú, quien fue acercado al club de la Ribera y ahora es analizado tanto por el cuerpo técnico como por la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme.

La posibilidad surgió poco después de que Boca diera por finalizadas las negociaciones por Sebastián Villa, por lo que el nombre de Barco apareció como una alternativa para reforzar la zona ofensiva. Si bien todavía no existen conversaciones avanzadas, en el club estudian la viabilidad de una operación que podría convertirse en una de las sorpresas del mercado.

El mediocampista también había manifestado su deseo de regresar a Independiente, institución en la que debutó profesionalmente. Sin embargo, el club de Avellaneda no consiguió acercar posiciones económicas con el Spartak de Moscú, donde el jugador mantiene contrato vigente hasta junio de 2027, lo que abrió la puerta a otras posibilidades para definir su futuro.

Durante su etapa en River Plate, entre 2022 y 2024, Esequiel Barco disputó 127 partidos, convirtió 17 goles y repartió 19 asistencias. Además, fue una pieza importante en el equipo dirigido por Martín Demichelis, con el que conquistó la Liga Profesional 2023, el Trofeo de Campeones 2023 y la Supercopa Argentina. Ahora, pese a su pasado en el clásico rival, su nombre aparece sobre la mesa de Boca, que evalúa si avanza para concretar una incorporación inesperada.