En vivo: Suiza y Bosnia van por su primer triunfo en el Mundial 2026

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|0
|0
|0
|#
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|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
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|1
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|0
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|0
|0
|0
|0
|2
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
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|0
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|0
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|E
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|3
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|2
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|0
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|0
|0
|0
|0
|3
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|0
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Ambos seleccionados igualaron en sus respectivos debuts y buscarán una victoria que los acerque a la clasificación. Se miden por la segunda fecha del Grupo B este jueves desde las 16.00 en Los Ángeles Stadium. Disfrútalo por Canal 7 de Santiago del Estero.
La segunda jornada del Grupo B del Mundial 2026 tendrá un compromiso de alto voltaje cuando Suiza y Bosnia se vean las caras desde las 16.00 en el Los Angeles Stadium. Con ambos equipos igualados en un punto tras sus estrenos, el ganador dará un paso importante rumbo a la siguiente fase de la competencia. Disfrútalo por Canal 7 de Santiago del Estero.
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