Arruabarrena tomó decisiones fuertes en Boca y borró a cuatro jugadores en el inicio de la pretemporada

El nuevo entrenador comenzó su ciclo al frente del Xeneize con medidas contundentes de cara al segundo semestre.

Hoy 14:20

Con Rodolfo Arruabarrena al mando tras reemplazar a Claudio Úbeda, el plantel de Boca volvió a los entrenamientos luego de 20 días de descanso y puso en marcha la pretemporada en el predio de Ezeiza. En su primera jornada de trabajo, el flamante entrenador dejó una señal clara sobre el armado del equipo al comunicarles a Marcelo Weigandt, Juan Barinaga, Agustín Martegani y Lucas Janson que no forman parte de sus planes para la próxima temporada.

Mientras los cuatro futbolistas deberán buscar una salida en este mercado de pases, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme ya trabaja para reforzar el plantel. Entre los principales objetivos aparecen el defensor Jhohan Romaña y el delantero Sebastián Villa, por quienes ya se iniciaron negociaciones formales con la intención de sumarlos en las próximas semanas.

La preparación física se desarrollará en doble turno hasta el sábado y continuará con una práctica matutina el domingo. Otra de las novedades destacadas es la ausencia de Ánder Herrera y Edinson Cavani, quienes rescindieron sus contratos y dejaron de formar parte del plantel profesional antes del inicio de la pretemporada.

Además, Arruabarrena decidió promover de manera permanente a los juveniles Dylan Gorosito, Camilo Rey Domenech y Leonel Flores, mientras continúa evaluando al resto de los futbolistas. De cara al mercado de pases, el cuerpo técnico considera prioritario incorporar un arquero, un defensor central, un lateral derecho, un mediocampista creativo, un extremo y un centrodelantero para fortalecer el equipo.

Aunque todavía resta la firma oficial de su contrato, Arruabarrena ya trabaja junto a su cuerpo técnico desde hace varios días en el predio de Boca, siguiendo de cerca tanto al plantel profesional como a las divisiones inferiores. La presentación oficial del nuevo entrenador podría realizarse durante la jornada del jueves.