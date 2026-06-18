La familia Messi emitió un comunicado sobre la salud de Jorge Messi y pidió respeto por su privacidad

A través de un mensaje difundido este jueves, el entorno familiar informó que el padre de Lionel Messi atraviesa una situación de salud y se encuentra bajo seguimiento médico. También cuestionó las versiones y especulaciones que circularon en las últimas horas.

Hoy 14:04

La familia de Jorge Messi difundió este jueves un comunicado para informar que el padre de Lionel Messi atraviesa una situación de salud y que actualmente se encuentra bajo seguimiento médico, con una evolución favorable dentro del cuadro que presenta.

En el mensaje, fechado el 18 de junio de 2026, los familiares señalaron que decidieron expresarse públicamente ante la circulación de rumores y versiones sobre su estado de salud.

"En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", indicaron en el comunicado.

Además, manifestaron su malestar por la difusión de información no confirmada y cuestionaron la falta de sensibilidad con la que, según expresaron, algunas personas abordaron una situación que calificaron como privada y familiar.

La familia también aclaró que únicamente su círculo más cercano dispone de información precisa sobre el estado de salud de Jorge Messi, por lo que pidió no considerar como válidas otras versiones que no provengan de los canales oficiales.

"La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable", señalaron.

Finalmente, agradecieron las muestras de apoyo y preocupación recibidas, al tiempo que solicitaron preservar la privacidad y la intimidad de Jorge Messi durante este proceso. Asimismo, indicaron que cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la propia familia.