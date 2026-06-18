Robo millonario en camión en San Salvador de Jujuy

Un camionero denunció el robo de más de 32 millones de pesos en San Salvador de Jujuy mientras su vehículo estaba estacionado en una feria mayorista.

Hoy 14:14

Un camionero de San Salvador de Jujuy ha denunciado la sustracción de más de 32 millones de pesos que se encontraban en su camión estacionado en la feria mayorista del barrio Coronel Arias.

El incidente ocurrió el pasado lunes, cuando el propietario de un camión Mercedes Benz que trabaja para una distribuidora de bebidas, olvidó retirar la recaudación acumulada tras una venta realizada durante el fin de semana.

Al regresar el martes, se encontró con que la cerradura de la puerta del conductor había sido forzada, y los delincuentes habían sustraído el dinero, que estaba guardado en una bolsa de residuos.

Las autoridades fueron notificadas del robo a través del sistema de emergencia 911, y efectivos de la Seccional 31º del barrio Coronel Arias acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos.

Posteriormente, se remitieron las actuaciones al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo para avanzar en la investigación del caso.

Una fuente cercana al caso reveló que un feriante presenció cómo dos hombres descendieron de una moto y violentaron la puerta del camión antes de huir del lugar.