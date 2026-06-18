Estados Unidos y Australia protagonizan un duelo clave por la clasificación en el Mundial 2026

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 JUN 2026 | 13º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo A
México 1
Corea del Sur 0
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo B
Canadá 6
Qatar 0
FINALIZADO
16:00 Grupo D
Estados Unidos -
Australia -
19 / 06 / 2026
19:00 Grupo C
Escocia -
Marruecos -
19 / 06 / 2026
21:30 Grupo C
Brasil -
Haití -
19 / 06 / 2026
00:00 Grupo D
Turquía -
Paraguay -
20 / 06 / 2026
16 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Francia
3 - 1
Senegal
16 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Irak
1 - 4
Noruega
16 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argentina
3 - 0
Argelia
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Austria
3 - 1
Jordania
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Portugal
1 - 1
RD Congo
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Inglaterra
4 - 2
Croacia
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Ghana
1 - 0
Panamá
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Uzbekistán
1 - 3
Colombia
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Republica Checa
1 - 1
Sudáfrica
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Suiza
4 - 1
Bosnia Herzegovina
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Canadá
6 - 0
Qatar
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
México
1 - 0
Corea del Sur
19 / 06 / 2026 16:00 Grupo D
Estados Unidos
vs
Australia
19 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Escocia
vs
Marruecos
19 / 06 / 2026 21:30 Grupo C
Brasil
vs
Haití
20 / 06 / 2026 00:00 Grupo D
Turquía
vs
Paraguay
20 / 06 / 2026 14:00 Grupo F
Países Bajos
vs
Suecia
20 / 06 / 2026 17:00 Grupo E
Alemania
vs
Costa de Marfil
20 / 06 / 2026 21:00 Grupo E
Ecuador
vs
Curazao
21 / 06 / 2026 01:00 Grupo F
Túnez
vs
Japón
21 / 06 / 2026 13:00 Grupo H
España
vs
Arabia Saudita
21 / 06 / 2026 16:00 Grupo G
Bélgica
vs
Irán
21 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Uruguay
vs
Cabo Verde
21 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Nueva Zelanda
vs
Egipto
22 / 06 / 2026 14:00 Grupo J
Argentina
vs
Austria
22 / 06 / 2026 18:00 Grupo I
Francia
vs
Irak
22 / 06 / 2026 21:00 Grupo I
Noruega
vs
Senegal
23 / 06 / 2026 00:00 Grupo J
Jordania
vs
Argelia

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Republica Checa 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Sudáfrica 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Corea del Sur 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Canadá 1 1 0 0 6 0 6 3
2 Suiza 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Bosnia Herzegovina 1 0 0 1 1 4 -3 0
4 Qatar 1 0 0 1 0 6 -6 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Noruega 1 1 0 0 4 1 3 3
2 Francia 1 1 0 0 3 1 2 3
3 Senegal 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 Irak 1 0 0 1 1 4 -3 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Austria 1 1 0 0 3 1 2 3
3 Jordania 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 Argelia 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Portugal 1 0 1 0 1 1 0 1
3 RD Congo 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Uzbekistán 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Inglaterra 1 1 0 0 4 2 2 3
2 Ghana 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Panamá 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Croacia 1 0 0 1 2 4 -2 0
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Somos Deporte

Estados Unidos y Australia protagonizan un duelo clave por la clasificación en el Mundial 2026

Ambos llegan tras ganar en el debut y una nueva victoria los dejaría muy cerca de asegurar el pase a los 16avos de final. Se enfrentarán este viernes desde las 16 en el Seattle Stadium por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026.

Hoy 07:02

Estados Unidos tuvo un estreno convincente en la Copa del Mundo al derrotar por 4-1 a Paraguay. El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino dominó el encuentro de principio a fin y se impuso gracias a un gol en contra de Damián Bobadilla, un doblete de Folarin Balogun y otro tanto de Giovanni Reyna, resultados que lo posicionaron como uno de los líderes del grupo.

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Por su parte, Australia también comenzó el torneo con una sonrisa al vencer 2-0 a Turquía en Vancouver. Los goles de Nestory Irankunda y Connor Metcalfe le dieron a los Socceroos su primera victoria en una Copa del Mundo desde Alemania 2006, lo que les permitió igualar en puntos con los estadounidenses, aunque con menor diferencia de gol.

Para este compromiso, Estados Unidos formaría con Matt Freese; Alex Freeman, Miles Robinson, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Sergiño Dest; Malik Tillman, Christian Pulisic y Folarin Balogun.

En tanto, la probable alineación de Australia sería con Matthew Ryan; Kye Rowles, Alessandro Circati, Lucas Herrington; Aziz Behich, Connor Metcalfe, Aiden O’Neill, Kai Trewin; Ajdin Hrustic, Deni Jurić y Awer Mabil.

El encuentro se disputará este viernes desde las 16 en el Seattle Stadium, contará con el arbitraje del alemán Felix Zwayer y será televisado por TyC Sports. Ambos seleccionados saben que un triunfo los dejará muy cerca de la clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026, por lo que se espera un duelo de alta intensidad.

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