Estados Unidos y Australia protagonizan un duelo clave por la clasificación en el Mundial 2026

Ambos llegan tras ganar en el debut y una nueva victoria los dejaría muy cerca de asegurar el pase a los 16avos de final. Se enfrentarán este viernes desde las 16 en el Seattle Stadium por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026.

Hoy 07:02

Estados Unidos tuvo un estreno convincente en la Copa del Mundo al derrotar por 4-1 a Paraguay. El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino dominó el encuentro de principio a fin y se impuso gracias a un gol en contra de Damián Bobadilla, un doblete de Folarin Balogun y otro tanto de Giovanni Reyna, resultados que lo posicionaron como uno de los líderes del grupo.

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Por su parte, Australia también comenzó el torneo con una sonrisa al vencer 2-0 a Turquía en Vancouver. Los goles de Nestory Irankunda y Connor Metcalfe le dieron a los Socceroos su primera victoria en una Copa del Mundo desde Alemania 2006, lo que les permitió igualar en puntos con los estadounidenses, aunque con menor diferencia de gol.

Para este compromiso, Estados Unidos formaría con Matt Freese; Alex Freeman, Miles Robinson, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Sergiño Dest; Malik Tillman, Christian Pulisic y Folarin Balogun.

En tanto, la probable alineación de Australia sería con Matthew Ryan; Kye Rowles, Alessandro Circati, Lucas Herrington; Aziz Behich, Connor Metcalfe, Aiden O’Neill, Kai Trewin; Ajdin Hrustic, Deni Jurić y Awer Mabil.

El encuentro se disputará este viernes desde las 16 en el Seattle Stadium, contará con el arbitraje del alemán Felix Zwayer y será televisado por TyC Sports. Ambos seleccionados saben que un triunfo los dejará muy cerca de la clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026, por lo que se espera un duelo de alta intensidad.