Hombre muere tras violento enfrentamiento en San Miguel de Tucumán

Un hombre, presuntamente un militar retirado, ha sido encontrado muerto tras un enfrentamiento en General Paz al 500, mientras las autoridades investigan el suceso en San Miguel de Tucumán.

Hoy 01:11

Un trágico episodio tuvo lugar en la tarde de este jueves en calle General Paz al 500, en el Barrio Sur de San Miguel de Tucumán, resultando en la muerte de un hombre de aproximadamente 50 años.

Agentes de la comisaría segunda de la Unidad Regional Capital fueron alertados sobre un incidente con arma de fuego en la zona. Al llegar, confirmaron la presencia de la víctima, quien estaba sin vida en la vereda frente a un edificio.

De acuerdo con informes de personal del Distrito I, la víctima había mostrado un comportamiento alterado y, antes del incidente fatal, disparó contra un cuidacoches, quien recibió atención médica tras ser trasladado en ambulancia.

Según indicaron las autoridades, el hombre había tenido una discusión con su pareja en una plaza cercana a los Tribunales. Durante la confrontación, sacó un arma y la apuntó a su pareja, lo que llevó a la mujer a pedir ayuda a la policía.

El hombre, al percatarse de la llegada de las autoridades, intentó huir del lugar, momento en el cual un cuidacoches intentó detenerlo, resultando herido en el brazo por un disparo que el hombre efectuó.

Finalmente, tras ser rodeado por la Policía, el hombre se disparó con su propia arma, quedando muerto en el lugar. Este incidente ha generado una fuerte conmoción en la comunidad local.