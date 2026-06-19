En vivo: la Paraguay de Alfaro va por la recuperación ante Turquía

|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|2
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|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|6
|0
|6
|3
|2
|
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|3
|
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
|4
|
|1
|0
|0
|1
|0
|6
|-6
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|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
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|1
|1
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|1
|0
|1
|3
|2
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
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|0
|0
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|1
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|1
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|2
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|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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|0
|4
|
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
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|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
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|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
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|0
|0
|0
|0
|0
|2
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|0
|0
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|0
|3
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|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|4
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
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|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
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|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|2
|
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
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|E
|P
|GF
|GC
|DG
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|0
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|1
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|1
|2
|4
|-2
|0
Ambos seleccionados llegan golpeados tras perder en el debut y necesitan una victoria para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a los 16avos de final. El encuentro se disputará este sábado desde las 00.00 en el San Francisco Bay Area Stadium, por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026.
Turquía y Paraguay protagonizarán un duelo decisivo este sábado a partir de las 00.00, cuando se enfrenten por la segunda jornada del Grupo D del Mundial 2026. Después de comenzar la Copa del Mundo con una derrota, los dos equipos saben que una nueva caída los dejaría al borde de la eliminación.
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