Caso Agostina Vega: la mujer acusada de encubrimiento prestará declaración este viernes

Soledad Andreani, imputada por presunto encubrimiento en el femicidio de Agostina Vega, fue citada por el fiscal Raúl Garzón y declarará ante la justicia en Córdoba.

Hoy 09:06

La tercera detenida por el brutal femicidio de la adolescente de 14 años, Soledad Andreani, se presentará este viernes ante la fiscalía para prestar declaración indagatoria. La acusación que pesa sobre ella es de encubrimiento agravado en relación con la muerte de Agostina Vega, cuyo caso conmocionó a Córdoba y al país.

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Fuentes cercanas a la investigación indicaron que Andreani podría optar por abstenerse de declarar, aunque su presencia es clave para esclarecer los hechos y determinar la participación de cada imputado en el caso.

Por otra parte, Osvaldo Fassetta, también imputado por presunto encubrimiento, declaró de manera escueta y aseguró ser "inocente". Mientras tanto, Claudio Gabriel Barrelier, acusado del homicidio triplemente agravado (femicidio), se negó a declarar, lo que derivó en una agravación de su imputación por parte de la Justicia.

Las indagatorias buscan esclarecer los roles de cada uno de los acusados y avanzar en la recolección de pruebas y testimonios que permitan reconstruir las circunstancias del crimen. La causa continúa bajo un estricto seguimiento judicial y policial para garantizar la correcta instrucción del proceso.