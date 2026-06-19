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SANTIAGO DEL ESTERO | 19 JUN 2026 | 14º
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Neymar sorprende al mundo al hacer cosplay de Naruto para Konami

Neymar Jr. ha sorprendido a sus seguidores al aparecer como Naruto Uzumaki en una nueva campaña promocional de Konami, fusionando el fútbol con la cultura del anime.

Hoy 10:32

Las redes sociales se llenaron de reacciones tras la revelación de que Neymar Jr. se había transformado en Naruto Uzumaki para una colaboración oficial entre eFootball y Naruto Shippuden.

En las últimas horas, han comenzado a circular imágenes y videos que muestran al futbolista brasileño caracterizado como el famoso ninja de la Aldea de la Hoja, vistiendo el icónico traje naranja, la banda ninja y el característico peinado del personaje.

Inicialmente, muchos usuarios asumieron que las fotografías eran montajes generados por inteligencia artificial o ediciones virales, pero finalmente se confirmó que este cosplay es completamente real y es parte de una estrategia de marketing de Konami.

Esta colaboración representa una fusión de dos mundos gigantescos del entretenimiento: el fútbol y el anime, lo que ha generado un gran revuelo entre los fanáticos de ambas franquicias.

En diversas plataformas sociales, miles de usuarios expresaron su sorpresa al ver a Neymar Jr. convertido en “el Séptimo Hokage”, lo que generó una ola de memes, comentarios y comparaciones que rápidamente se volvieron virales.

El brasileño, conocido por su afición hacia la cultura geek y los videojuegos, ya había manifestado su interés por el anime, aunque esta vez llevó su amor a esta forma de arte a un nuevo nivel.

Con esta campaña, Konami busca conectar los universos de videojuegos, anime y fútbol, en una colaboración que muchos han catalogado como “el crossover menos esperado, pero más épico del año”.

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