Neymar sorprende al mundo al hacer cosplay de Naruto para Konami

Neymar Jr. ha sorprendido a sus seguidores al aparecer como Naruto Uzumaki en una nueva campaña promocional de Konami, fusionando el fútbol con la cultura del anime.
Las redes sociales se llenaron de reacciones tras la revelación de que Neymar Jr. se había transformado en Naruto Uzumaki para una colaboración oficial entre eFootball y Naruto Shippuden.
En las últimas horas, han comenzado a circular imágenes y videos que muestran al futbolista brasileño caracterizado como el famoso ninja de la Aldea de la Hoja, vistiendo el icónico traje naranja, la banda ninja y el característico peinado del personaje.
Inicialmente, muchos usuarios asumieron que las fotografías eran montajes generados por inteligencia artificial o ediciones virales, pero finalmente se confirmó que este cosplay es completamente real y es parte de una estrategia de marketing de Konami.
Esta colaboración representa una fusión de dos mundos gigantescos del entretenimiento: el fútbol y el anime, lo que ha generado un gran revuelo entre los fanáticos de ambas franquicias.
En diversas plataformas sociales, miles de usuarios expresaron su sorpresa al ver a Neymar Jr. convertido en “el Séptimo Hokage”, lo que generó una ola de memes, comentarios y comparaciones que rápidamente se volvieron virales.
El brasileño, conocido por su afición hacia la cultura geek y los videojuegos, ya había manifestado su interés por el anime, aunque esta vez llevó su amor a esta forma de arte a un nuevo nivel.
Con esta campaña, Konami busca conectar los universos de videojuegos, anime y fútbol, en una colaboración que muchos han catalogado como “el crossover menos esperado, pero más épico del año”.