Israel y Hezbollah acordaron un alto el fuego en Líbano y se reactivó la expectativa de diálogo regional

La tregua, que entró en vigor de inmediato, fue negociada con la mediación de Estados Unidos y Qatar, en un intento por estabilizar el conflicto.

Hoy 11:28

Israel y Hezbollah acordaron un alto el fuego después de que nuevos enfrentamientos en Líbano pusieran bajo presión el acuerdo para terminar la guerra en Oriente Medio.

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La tregua, que entra en vigor de inmediato, fue negociada por mediadores estadounidenses y qataríes tras mantener conversaciones con Israel e Irán, indicó el funcionario a la agencia de noticias AFP bajo condición de anonimato.

La noticia fue también confirmada por un diplomático del Golfo. “Hezbolá e Israel acordaron detener las hostilidades en un acuerdo mediado por Qatar, Estados Unidos e Irán”, dijo.

Bombardeos israelíes en la madrugada del viernes mataron a 21 personas en Líbano, donde también murieron cuatro soldados israelíes, en las hostilidades más mortales desde el anuncio del acuerdo entre Irán y Estados Unidos esta semana.

El llamado memorando de entendimiento prevé un alto el fuego “en todos los frentes, incluido Líbano”, una condición en la que había insistido Teherán, aliado del movimiento islamista libanés Hezbollah, para poner fin al conflicto.

El anuncio llegó horas después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtiera que Israel “hará pagar un precio muy alto” a Hezbollah por la muerte de sus militares.

También prometió que sus fuerzas permanecerán “el tiempo necesario” en el sur de Líbano, donde realizaron su mayor incursión terrestre en décadas.

“Todo Líbano debe arder”, lanzó por su parte el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, lo que llevó al canciller iraní Abás Araqchi a acusar al Estado hebreo de querer “la guerra permanente”.

En el plano diplomático, el gobierno suizo anunció la postergación, hasta una fecha no determinada, de las negociaciones previstas este viernes entre Teherán y Washington.

El acuerdo firmado entre ambos prevé la apertura de 60 días de discusiones para abordar sus principales discrepancias, como el programa nuclear iraní o el levantamiento de sanciones contra Teherán.

La semana había empezado con un halo de optimismo, con el anuncio del acuerdo marco, que fue firmado electrónicamente el miércoles por el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y su par estadounidense, Donald Trump.

El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, declaró que lo había aprobado, aunque con reservas. En el futuro se celebrarán “negociaciones cara a cara” con Estados Unidos, pero eso no “significa aceptar el punto de vista del enemigo”, aseguró el jueves.