El municipio realizó un nuevo “Operativo de Integración Social” en el B° Ampliación Gorrini

El operativo incluyó atención de distintas áreas municipales, actividades recreativas y mejoras urbanas previas en el sector, con el objetivo de acercar servicios esenciales a los vecinos.

Hoy 12:35

El intendente de la ciudad de La Banda, Ing. Roger Elías Nediani, encabezó un nuevo Operativo de Integración Social organizado por el municipio en el barrio Ampliación Gorrini, donde vecinos de la zona accedieron a servicios y asesorías gratuitas brindadas por diferentes áreas de la comuna.

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La actividad se desarrolló durante la tarde del jueves en la intersección de las calles Pellegrini y Pública 2, con la participación de autoridades del Ejecutivo y Legislativo municipal, además de una importante concurrencia de vecinos de los barrios Ampliación Gorrini, Gorrini, Dorrego y Cabildo Santiagueño.

Como ocurre en cada uno de estos operativos, las personas pudieron acceder a prestaciones de salud, asistencia social y diversos servicios destinados a mejorar su calidad de vida.

Además, se realizaron sorteos de pósters y entradas para funciones del Cine Teatro Municipal Renzi, hubo una radio abierta, merienda comunitaria y una novedosa experiencia de realidad virtual 3D destinada especialmente a los más pequeños.

En el marco de esta iniciativa, durante los días previos se concretaron importantes trabajos de infraestructura y mejoramiento urbano. La Secretaría de Obras Públicas ejecutó tareas de nivelación de calles, aporte de suelo y base estabilizada, reposición y recambio de luminarias por modernas luces LED.

Por su parte, la Secretaría de Servicios Públicos desarrolló un amplio operativo de limpieza para acondicionar el sector y brindar mejores condiciones a los vecinos.

De esta manera, la municipalidad de La Banda continúa fortaleciendo su política de cercanía con la comunidad, acercando servicios esenciales y promoviendo acciones integrales que contribuyen al bienestar y el desarrollo de los diferentes barrios de la ciudad.

El intendente Ing. Roger Elías Nediani destacó lo siguiente sobre esta propuesta: “Estoy muy contento y agradecido por el afecto de los vecinos que se han acercado y han solicitado sus mejoras para el barrio Ampliación Gorrini.

También se ha hecho una gran reconversión lumínica en el barrio y reposiciones de lámparas. Asimismo hemos podido hablar con los vecinos que nos han expresado la necesidad de la regularización de sus propiedades, de sus terrenos.

Nosotros con el municipio venimos trabajando con este tema ya que nos hemos adherido a una ley nacional que nos permite prescribir los terrenos de barrios que no tienen dueño, por supuesto.

Una vez prescrito, se elabora un plano y se redacta la documentación que es necesaria para que posteriormente el municipio pueda hacer los planos individuales de cada una de las propiedades y poder entregarlos junto a las escrituras.

Estos espacios que han terminado siendo barrios por asentamientos, hemos venido dándoles solución. Obviamente que anhelamos tener mayores soluciones todavía, pero estamos en el camino correcto, estamos trabajando y tenemos el acompañamiento fundamentalmente de todos los vecinos, que siempre es lo más importante”.

Extensión de la red de agua potable para el barrio Ampliación Gorrini

En el marco del Operativo de Integración Social, representantes de la junta vecinal del barrio Ampliación Gorrini entregaron al intendente Ing. Roger Elías Nediani, la factibilidad otorgada por la empresa Aguas de Santiago del Estero para la ejecución de una obra de extensión de la red de agua potable que beneficiará a todo el sector.

La documentación fue gestionada por los referentes barriales ante la empresa prestataria del servicio y constituye un paso fundamental para avanzar en la concreción de una obra largamente esperada por los vecinos.

A partir de esta factibilidad, el municipio podrá diagramar, planificar y ejecutar los trabajos necesarios para ampliar la cobertura del servicio de agua potable, mejorando significativamente la calidad de vida de decenas de familias que residen en el barrio.

Desde la comuna destacaron que este importante logro es el resultado del trabajo articulado entre la junta vecinal y el municipio, una modalidad de gestión impulsada por el intendente Nediani, basada en el diálogo permanente, la participación ciudadana y la búsqueda conjunta de soluciones para las necesidades de cada sector.

“Las juntas vecinales institucionalizadas a través de un decreto, con libro de actas y sellos, son muy importantes porque podemos trabajar de forma articulada con ellas.

En ese sentido, quiero agradecer en esta oportunidad a Mercedes que es la presidenta de la Junta Vecinal del barrio Ampliación Gorrini, porque ellos han hecho la gestión en la empresa de Agua de Santiago del Estero y han logrado conseguir la factibilidad para el barrio.

Ahora con el municipio vamos a comenzar a trabajar en una importante obra de agua potable para todo este sector de la ciudad. Eso es lo que nosotros pretendemos cuando hablamos de operativos integrales, con integración social y cuando nos referimos a trabajo articulado entre vecinos y el municipio”, señaló el jefe comunal.