Colectivo que viajaba desde Fernández se prendió fuego en plena marcha

El vehículo trasladaba a unas 10 personas cuando se produjo el siniestro. No se informaron víctimas fatales.
Un colectivo de la empresa El Libertador se incendió mientras realizaba el trayecto entre la ciudad de Fernández y la ciudad de Santiago del Estero, con aproximadamente 10 pasajeros a bordo.
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El hecho ocurrió durante el viaje, cuando por causas que aún no fueron informadas el vehículo comenzó a prenderse fuego. Ante la situación, los ocupantes lograron descender del colectivo.
Hasta el momento no se reportaron víctimas fatales ni se precisaron detalles oficiales sobre el estado de los pasajeros o las posibles causas del incendio.
Las autoridades trabajan para determinar el origen del siniestro y establecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.