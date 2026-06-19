Colectivo que viajaba desde Fernández se prendió fuego en plena marcha

El vehículo trasladaba a unas 10 personas cuando se produjo el siniestro. No se informaron víctimas fatales.

Hoy 10:42

Un colectivo de la empresa El Libertador se incendió mientras realizaba el trayecto entre la ciudad de Fernández y la ciudad de Santiago del Estero, con aproximadamente 10 pasajeros a bordo.

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El hecho ocurrió durante el viaje, cuando por causas que aún no fueron informadas el vehículo comenzó a prenderse fuego. Ante la situación, los ocupantes lograron descender del colectivo.

Hasta el momento no se reportaron víctimas fatales ni se precisaron detalles oficiales sobre el estado de los pasajeros o las posibles causas del incendio.

Las autoridades trabajan para determinar el origen del siniestro y establecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.