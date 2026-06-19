Un mecánico ayudó a recuperar una moto robada en Fernández

El vehículo había sido sustraído de una vivienda del barrio 102 Viviendas. El trabajador reconoció la unidad tras verla publicada en redes sociales y dio aviso a la Policía.

Hoy 09:21

Personal de la Brigada de Investigaciones del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 8 logró recuperar un motovehículo que había sido sustraído horas antes desde una vivienda del barrio 102 Viviendas de la ciudad de Fernández.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho se había denunciado luego de que su propietario, un hombre de 33 años, advirtiera la sustracción de su moto marca Zanella ZB de 110cc, tras constatar que habían violentado el candado del portón de ingreso a su domicilio, ubicado en calle Godoy Cruz. La causa quedó caratulada como robo con autores desconocidos, bajo la órbita de la fiscal Dra. María Teresa Montes.

La recuperación del rodado se concretó gracias a la colaboración de un mecánico de la ciudad, quien al observar publicaciones en redes sociales sobre la moto sustraída reconoció que coincidía con un vehículo que un cliente había llevado a su taller para reparación, asegurando que regresaría al día siguiente a retirarlo. Al notar la coincidencia de características y dominio, el hombre se comunicó de inmediato con la Comisaría Comunitaria N° 35, alertando sobre la situación.

Personal policial se constituyó en el domicilio del mecánico, en el barrio Independiente, donde se confirmó que se trataba del motovehículo sustraído.

El ciudadano hizo entrega voluntaria del rodado a la autoridad policial a fin de colaborar con la investigación, siendo posteriormente trasladado a la base de la dependencia.

La causa continúa bajo investigación, a la espera de las directivas de la fiscal interviniente para dar con el autor del hecho.