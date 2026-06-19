Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 JUN 2026 | 14º
X
Policiales

Detuvieron a un joven acusado de sustraer un celular tras provocar disturbios en el barrio Bruno Volta

El procedimiento se realizó durante la mañana del viernes. La Policía ubicó al sospechoso cuando intentaba alejarse del lugar y recuperó un teléfono con características similares al denunciado.

Hoy 10:13
El detenido

Un joven de 27 años fue demorado por personal policial luego de ser acusado de provocar disturbios en un domicilio del barrio Bruno Volta y sustraer un teléfono celular.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió este viernes alrededor de las 7.20, en inmediaciones de Rivadavia y Oncativo. Personal policial que realizaba un recorrido preventivo tomó conocimiento de la presencia de un masculino generando incidentes en una vivienda de la zona.

Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a una mujer de 61 años, quien manifestó que su hijo se habría presentado en el domicilio y, aparentemente bajo los efectos de sustancias, le habría sustraído un teléfono celular marca Samsung A03 de color negro, sin funda protectora.

Ante esta situación, la Policía inició un recorrido por el sector y logró divisar al joven en la intersección de Diaguitas y Rivadavia. Al advertir la presencia de los uniformados, el sospechoso habría intentado darse a la fuga, pero fue interceptado y demorado.

Durante el procedimiento, los efectivos encontraron entre sus prendas un teléfono celular con características similares a las aportadas por la damnificada.

El joven fue trasladado a la Comisaría Comunitaria N° 59, donde quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Tragedia vial: móvil de la policía chocó a motociclistas y mató a un hombre, una mujer embarazada y dejó herida a una niña de 8 años
  2. 2. Impactante video: así fue el momento en que el patrullero embistió a la motocicleta que terminó con dos víctimas fatales
  3. 3. Tras el choque que mató a una pareja, el móvil policial terminó incrustado contra un colectivo en Av. Belgrano
  4. 4. Detuvieron a los dos ocupantes del móvil policial involucrado en el choque fatal de Antenor Álvarez
  5. 5. Las impactantes imágenes del accidente en Antenor Álvarez y Lugones que dejó dos muertos y una niña gravemente herida
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT