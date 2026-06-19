Detuvieron a un joven acusado de sustraer un celular tras provocar disturbios en el barrio Bruno Volta

Un joven de 27 años fue demorado por personal policial luego de ser acusado de provocar disturbios en un domicilio del barrio Bruno Volta y sustraer un teléfono celular.

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El hecho ocurrió este viernes alrededor de las 7.20, en inmediaciones de Rivadavia y Oncativo. Personal policial que realizaba un recorrido preventivo tomó conocimiento de la presencia de un masculino generando incidentes en una vivienda de la zona.

Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a una mujer de 61 años, quien manifestó que su hijo se habría presentado en el domicilio y, aparentemente bajo los efectos de sustancias, le habría sustraído un teléfono celular marca Samsung A03 de color negro, sin funda protectora.

Ante esta situación, la Policía inició un recorrido por el sector y logró divisar al joven en la intersección de Diaguitas y Rivadavia. Al advertir la presencia de los uniformados, el sospechoso habría intentado darse a la fuga, pero fue interceptado y demorado.

Durante el procedimiento, los efectivos encontraron entre sus prendas un teléfono celular con características similares a las aportadas por la damnificada.

El joven fue trasladado a la Comisaría Comunitaria N° 59, donde quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes.