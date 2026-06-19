Montiel se entrenó diferenciado y podría perder el puesto con Molina ante Austria

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 JUN 2026 | 14º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo A
México 1
Corea del Sur 0
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo B
Canadá 6
Qatar 0
FINALIZADO
16:00 Grupo D
Estados Unidos -
Australia -
19 / 06 / 2026
19:00 Grupo C
Escocia -
Marruecos -
19 / 06 / 2026
21:30 Grupo C
Brasil -
Haití -
19 / 06 / 2026
00:00 Grupo D
Turquía -
Paraguay -
20 / 06 / 2026
16 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Francia
3 - 1
Senegal
16 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Irak
1 - 4
Noruega
16 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argentina
3 - 0
Argelia
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Austria
3 - 1
Jordania
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Portugal
1 - 1
RD Congo
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Inglaterra
4 - 2
Croacia
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Ghana
1 - 0
Panamá
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Uzbekistán
1 - 3
Colombia
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Republica Checa
1 - 1
Sudáfrica
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Suiza
4 - 1
Bosnia Herzegovina
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Canadá
6 - 0
Qatar
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
México
1 - 0
Corea del Sur
19 / 06 / 2026 16:00 Grupo D
Estados Unidos
vs
Australia
19 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Escocia
vs
Marruecos
19 / 06 / 2026 21:30 Grupo C
Brasil
vs
Haití
20 / 06 / 2026 00:00 Grupo D
Turquía
vs
Paraguay
20 / 06 / 2026 14:00 Grupo F
Países Bajos
vs
Suecia
20 / 06 / 2026 17:00 Grupo E
Alemania
vs
Costa de Marfil
20 / 06 / 2026 21:00 Grupo E
Ecuador
vs
Curazao
21 / 06 / 2026 01:00 Grupo F
Túnez
vs
Japón
21 / 06 / 2026 13:00 Grupo H
España
vs
Arabia Saudita
21 / 06 / 2026 16:00 Grupo G
Bélgica
vs
Irán
21 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Uruguay
vs
Cabo Verde
21 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Nueva Zelanda
vs
Egipto
22 / 06 / 2026 14:00 Grupo J
Argentina
vs
Austria
22 / 06 / 2026 18:00 Grupo I
Francia
vs
Irak
22 / 06 / 2026 21:00 Grupo I
Noruega
vs
Senegal
23 / 06 / 2026 00:00 Grupo J
Jordania
vs
Argelia

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Republica Checa 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Sudáfrica 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Corea del Sur 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Canadá 1 1 0 0 6 0 6 3
2 Suiza 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Bosnia Herzegovina 1 0 0 1 1 4 -3 0
4 Qatar 1 0 0 1 0 6 -6 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Noruega 1 1 0 0 4 1 3 3
2 Francia 1 1 0 0 3 1 2 3
3 Senegal 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 Irak 1 0 0 1 1 4 -3 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Austria 1 1 0 0 3 1 2 3
3 Jordania 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 Argelia 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Portugal 1 0 1 0 1 1 0 1
3 RD Congo 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Uzbekistán 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Inglaterra 1 1 0 0 4 2 2 3
2 Ghana 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Panamá 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Croacia 1 0 0 1 2 4 -2 0
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Somos Deporte

Montiel se entrenó diferenciado y podría perder el puesto con Molina ante Austria

El lateral derecho de River trabajó aparte por una sobrecarga muscular y el cuerpo técnico decidió bajarle las cargas. No está lesionado, pero Nahuel Molina podría ocupar su lugar en el segundo partido de Argentina en el Mundial.

Hoy 10:10
Montiel Argentina

La Selección Argentina sigue con la preparación para enfrentar a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, y Gonzalo Montiel encendió una pequeña alarma en la práctica de este jueves.

El lateral derecho se entrenó de manera diferenciada por una sobrecarga muscular, aunque desde el cuerpo técnico aclararon que no se trata de una lesión. La decisión fue bajarle las cargas para evitar complicaciones físicas de cara al próximo compromiso.

Montiel, futbolista de River, fue titular en el debut ante Argelia, partido que terminó con goleada 3-0 para el equipo dirigido por Lionel Scaloni. Sin embargo, una molestia muscular le impidió trabajar con normalidad junto al resto del plantel.

Si bien todo indica que este viernes podría reincorporarse a la par de sus compañeros, su presencia en el once titular ante Austria no está asegurada.

Molina podría meterse en el equipo

La situación física de Montiel abre la puerta para que Nahuel Molina recupere su lugar en el lateral derecho. El jugador había iniciado la puesta a punto con trabajos diferenciados por una lesión muscular, pero ahora aparece como una alternativa concreta para el partido del lunes.

El cuerpo técnico no quiere tomar riesgos y evaluará la evolución de ambos futbolistas en los próximos entrenamientos antes de definir la formación.

Argentina enfrentará a Austria el próximo lunes desde las 14, en Dallas, en un duelo clave para encaminar la clasificación y hasta asegurar el primer lugar del grupo si se dan algunos resultados.

Buenas noticias para Scaloni

Más allá de la situación de Montiel, la jornada también dejó dos noticias positivas para la Selección. Nicolás Tagliafico dejó atrás la lesión en el sóleo de la pierna izquierda y apunta a sumar minutos ante Austria.

El defensor se había perdido el debut frente a Argelia por esa molestia, pero su evolución fue favorable y vuelve a estar disponible para el cuerpo técnico.

Otro que está recuperado es Leandro Paredes, quien también podría ser tenido en cuenta para el segundo compromiso mundialista.

Los posibles cambios ante Austria

Con respecto al equipo que goleó a Argelia, Scaloni podría realizar hasta tres modificaciones en el once titular.

Los candidatos a salir son Gonzalo Montiel, Thiago Almada y Lautaro Martínez. En sus lugares podrían ingresar Nahuel Molina, Nicolás González y Julián Álvarez.

De todos modos, la decisión final se tomará en los próximos entrenamientos, donde el entrenador evaluará el estado físico del plantel y el plan de partido para enfrentar a Austria.

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