Montiel se entrenó diferenciado y podría perder el puesto con Molina ante Austria

El lateral derecho de River trabajó aparte por una sobrecarga muscular y el cuerpo técnico decidió bajarle las cargas. No está lesionado, pero Nahuel Molina podría ocupar su lugar en el segundo partido de Argentina en el Mundial.

Hoy 10:10

La Selección Argentina sigue con la preparación para enfrentar a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, y Gonzalo Montiel encendió una pequeña alarma en la práctica de este jueves.

El lateral derecho se entrenó de manera diferenciada por una sobrecarga muscular, aunque desde el cuerpo técnico aclararon que no se trata de una lesión. La decisión fue bajarle las cargas para evitar complicaciones físicas de cara al próximo compromiso.

Montiel, futbolista de River, fue titular en el debut ante Argelia, partido que terminó con goleada 3-0 para el equipo dirigido por Lionel Scaloni. Sin embargo, una molestia muscular le impidió trabajar con normalidad junto al resto del plantel.

Si bien todo indica que este viernes podría reincorporarse a la par de sus compañeros, su presencia en el once titular ante Austria no está asegurada.

Molina podría meterse en el equipo

La situación física de Montiel abre la puerta para que Nahuel Molina recupere su lugar en el lateral derecho. El jugador había iniciado la puesta a punto con trabajos diferenciados por una lesión muscular, pero ahora aparece como una alternativa concreta para el partido del lunes.

El cuerpo técnico no quiere tomar riesgos y evaluará la evolución de ambos futbolistas en los próximos entrenamientos antes de definir la formación.

Argentina enfrentará a Austria el próximo lunes desde las 14, en Dallas, en un duelo clave para encaminar la clasificación y hasta asegurar el primer lugar del grupo si se dan algunos resultados.

Buenas noticias para Scaloni

Más allá de la situación de Montiel, la jornada también dejó dos noticias positivas para la Selección. Nicolás Tagliafico dejó atrás la lesión en el sóleo de la pierna izquierda y apunta a sumar minutos ante Austria.

El defensor se había perdido el debut frente a Argelia por esa molestia, pero su evolución fue favorable y vuelve a estar disponible para el cuerpo técnico.

Otro que está recuperado es Leandro Paredes, quien también podría ser tenido en cuenta para el segundo compromiso mundialista.

Los posibles cambios ante Austria

Con respecto al equipo que goleó a Argelia, Scaloni podría realizar hasta tres modificaciones en el once titular.

Los candidatos a salir son Gonzalo Montiel, Thiago Almada y Lautaro Martínez. En sus lugares podrían ingresar Nahuel Molina, Nicolás González y Julián Álvarez.

De todos modos, la decisión final se tomará en los próximos entrenamientos, donde el entrenador evaluará el estado físico del plantel y el plan de partido para enfrentar a Austria.