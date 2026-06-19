Quimilí tendrá cuatro kilómetros de iluminación LED sobre la Ruta Nacional 89

La obra alcanzará a los barrios Las Tres Rosas, Marco Antonio, Las Mercedes y Cakasanz. Desde el municipio destacaron que permitirá mejorar la seguridad vial y la calidad de vida de los vecinos.

Hoy 10:25

La Ruta Nacional 89, a su paso por distintos barrios de la ciudad de Quimilí, dejará atrás años de oscuridad con la puesta en funcionamiento de un nuevo sistema de iluminación LED que abarcará cuatro kilómetros de extensión.

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La obra beneficiará a los vecinos de los barrios Las Tres Rosas, Marco Antonio, Las Mercedes y Cakasanz, quienes utilizan diariamente este corredor para trasladarse hacia escuelas, centros de salud y distintos sectores de la ciudad.

Desde el municipio destacaron que la incorporación de luminarias permitirá mejorar la visibilidad durante la noche, reducir riesgos y brindar mayor seguridad tanto para peatones como para conductores que circulan por la zona.

Además, señalaron el impacto positivo que tendrá para las empresas y comercios ubicados a la vera de la ruta, al generar mejores condiciones para el desarrollo de sus actividades y una mayor circulación.

El acto inaugural se realizará este sábado 20, a las 20 horas, con un corte simbólico de cinta encabezado por el intendente Diego Ponti.

El jefe comunal resaltó que la obra fue posible gracias a una administración ordenada de los recursos y aseguró que representa un avance en materia de infraestructura, seguridad y bienestar para la comunidad.

Desde la Municipalidad invitaron a vecinos, comerciantes y empresarios de la zona a participar del acto que dará inicio a una nueva etapa para Quimilí.