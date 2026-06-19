Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 JUN 2026 | 17º
X
Espectaculos

Fr4nz reversionó “Mi cama huele a ti” y la llevó a su propio universo musical

El artista fusionó la esencia del clásico con su característico sonido para ofrecer una reinterpretación personal y contemporánea.

Hoy 10:57

Luego del lanzamiento de su último disco, Fr4nz continúa expandiendo su universo musical con el estreno de una nueva reversión de “Mi cama huele a ti”, el clásico de Tito El Bambino.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Manteniendo su esencia artística y su característico sonido que fusiona pop, disco y funk, el artista reinterpreta esta canción icónica con una identidad renovada, pero sin perder la emoción que convirtió al tema en un éxito generacional.

“Mi cama huele a ti” habla de esos recuerdos que permanecen vivos a través de los sentidos, especialmente de un perfume capaz de transportarnos a una persona, una historia o un momento especial. En esta nueva versión, además del significado de su letra, cobra protagonismo la nostalgia que despierta una canción que marcó una época para miles de personas.

“Esta reversión surgió mientras estaba armando un nuevo repertorio para mis shows en vivo. De repente pensé en elegir una canción de mis recuerdos y ahí me encontré nuevamente con ‘Mi cama huele a ti’“, expresó el joven músico sobe la decisión entonar este clásico.

Y agregó: “Siento una conexión muy especial con este tema porque lo siento parte de mi historia; desde su letra hasta los recuerdos de mi infancia, cuando la bailábamos en cada salida. Fue entonces cuando decidí llevarla a mi universo y hacerla a mi manera”.

Con esta nueva entrega, Fr4nz reafirma su capacidad para reinventar hits desde una mirada personal, conectando la nostalgia de una generación con una propuesta sonora actual y auténtica.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Tragedia vial: móvil de la policía chocó a motociclistas y mató a un hombre, una mujer embarazada y dejó herida a una niña de 8 años
  2. 2. Impactante video: así fue el momento en que el patrullero embistió a la motocicleta que terminó con dos víctimas fatales
  3. 3. Tras el choque que mató a una pareja, el móvil policial terminó incrustado contra un colectivo en Av. Belgrano
  4. 4. Detuvieron a los dos ocupantes del móvil policial involucrado en el choque fatal de Antenor Álvarez
  5. 5. Las impactantes imágenes del accidente en Antenor Álvarez y Lugones que dejó dos muertos y una niña gravemente herida
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT