Fr4nz reversionó “Mi cama huele a ti” y la llevó a su propio universo musical

El artista fusionó la esencia del clásico con su característico sonido para ofrecer una reinterpretación personal y contemporánea.

Hoy 10:57

Luego del lanzamiento de su último disco, Fr4nz continúa expandiendo su universo musical con el estreno de una nueva reversión de “Mi cama huele a ti”, el clásico de Tito El Bambino.

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Manteniendo su esencia artística y su característico sonido que fusiona pop, disco y funk, el artista reinterpreta esta canción icónica con una identidad renovada, pero sin perder la emoción que convirtió al tema en un éxito generacional.

“Mi cama huele a ti” habla de esos recuerdos que permanecen vivos a través de los sentidos, especialmente de un perfume capaz de transportarnos a una persona, una historia o un momento especial. En esta nueva versión, además del significado de su letra, cobra protagonismo la nostalgia que despierta una canción que marcó una época para miles de personas.

“Esta reversión surgió mientras estaba armando un nuevo repertorio para mis shows en vivo. De repente pensé en elegir una canción de mis recuerdos y ahí me encontré nuevamente con ‘Mi cama huele a ti’“, expresó el joven músico sobe la decisión entonar este clásico.

Y agregó: “Siento una conexión muy especial con este tema porque lo siento parte de mi historia; desde su letra hasta los recuerdos de mi infancia, cuando la bailábamos en cada salida. Fue entonces cuando decidí llevarla a mi universo y hacerla a mi manera”.

Con esta nueva entrega, Fr4nz reafirma su capacidad para reinventar hits desde una mirada personal, conectando la nostalgia de una generación con una propuesta sonora actual y auténtica.