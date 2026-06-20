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SANTIAGO DEL ESTERO | 20 JUN 2026 | 9º
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Un beso inesperado sorprende a periodista coreano en transmisión en vivo

Un periodista coreano fue sorprendido por un beso inesperado de una mujer durante una transmisión en vivo desde México, generando un debate sobre el consentimiento en eventos masivos.

Hoy 07:01

El Mundial 2026 ha generado numerosos momentos virales, tanto dentro como fuera de las canchas, y recientemente un periodista coreano se convirtió en el protagonista de una situación inesperada durante una transmisión en vivo desde México.

Mientras el comunicador informaba sobre el ambiente festivo que rodea a la Copa del Mundo, una mujer se acercó inesperadamente y lo besó frente a las cámaras, dejando al reportero visiblemente sorprendido.

Este incidente inesperado tomó por sorpresa al periodista, quien, tras el beso, intentó continuar con su trabajo, pero su reacción de incomodidad fue evidente y rápidamente se volvió un tema de conversación en redes sociales.

El video del beso se volvió viral, acumulando miles de reproducciones en poco tiempo, lo que llevó a que muchos usuarios tomaran el episodio con humor, destacando la espontaneidad del momento.

Sin embargo, el suceso también suscitó un debate más profundo sobre el consentimiento y el respeto por el espacio personal, temas que han cobrado relevancia en la actualidad.

Los internautas no solo comentaron sobre la situación humorística, sino que también enfatizaron que cualquier contacto físico debería contar con consentimiento previo, independientemente del contexto o de la persona involucrada.

Este tipo de reacciones pone de manifiesto la importancia de discutir los límites del consentimiento en eventos masivos, donde la interacción entre individuos puede dar lugar a malentendidos y situaciones inesperadas.

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