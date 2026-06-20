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SANTIAGO DEL ESTERO | 20 JUN 2026 | 8º
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Clima óptimo en La Banda: temperaturas suaves a la vista para hoy Sábado 20 de junio de 2026

Los bandeños podrán disfrutar de un clima despejado y temperaturas agradables durante el fin de semana. El pronóstico anticipa días soleados y cálidos.

Hoy 08:11

En la jornada de hoy, los bandeños se despertaron con un clima despejado y temperaturas frescas que rondan los 5 °C. La sensación térmica, sin embargo, se siente más baja, alcanzando solo 1.7 °C, lo que invita a abrigarse un poco más al salir.

Con una humedad del 87% en el ambiente, los bandeños pueden esperar un día soleado que irá calentando a medida que avance la jornada. El viento sopla del NNE a 15.1 km/h, contribuyendo a un clima fresco por la mañana.

El pronóstico para hoy indica que las temperaturas alcanzarán una máxima de 20.5 °C, lo que significa un agradable respiro para quienes buscan disfrutar del aire libre. Se recomienda aprovechar el sol y las temperaturas agradables para realizar actividades al exterior.

Para mañana, domingo 21 de junio, el clima seguirá en la misma línea, con un día soleado y temperaturas que oscilarán entre los 9.2 °C de mínima y los 17.3 °C de máxima. Los bandeños podrán disfrutar de otro día sin nubes en el cielo.

El lunes 22 de junio también se prevé soleado, con mínimas de 9 °C y máximas de 16.5 °C. Sin duda, un inicio de semana favorable que permitirá a los bandeños disfrutar de un clima óptimo.

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