Aseguran que Juana Viale se separó de Yago Lange luego de tres años de amor

En LAM revelaron que la conductora y el deportista habrían puesto fin a la relación después de atravesar un largo período de desencuentros.

Hoy 08:09

Una verdadera bomba explotó en LAM el viernes cuando aseguraron que Juana Viale y Yago Lange ya no están juntos. La información fue presentada como una de las primicias del día y sorprendió a todos, ya que la pareja mantenía un perfil muy bajo y hacía tiempo que no daba señales públicas sobre una posible crisis.

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“Resulta ser que hace dos meses me llegó esta información. Está separada porque no coinciden más en un proyecto en común”, reveló Pepe Ochoa en el ciclo que conduce Ángel de Brito por América.

Según explicaron, la información sobre la ruptura circulaba desde hacía varios meses: “Hace dos meses me llegó esta información contundente. Está separada”, afirmó Pepe Ochoa al aire.

“Él viaja mucho y ella está acá, y están muy desencontrados. Entonces decidieron separarse Juana Viale y Yago Lange”, agregó el panelista, despertando la sorpresa de sus compañeros.

“Se separaron porque básicamente ya no pasaban mucho tiempo juntos. Él es muy buenmozo”, cerró Pepe, ahondando en los detalles de esta sorpresiva ruptura.

Cabe recordar que Juana había reaccionado furiosa luego de las versiones que hablaron de un supuesto coqueteo al aire con Manu Urcera -esposo de Nicole Neumann, con quien tiene a su hijo Cruz- durante su paso por su programa Almorzando con Juana.