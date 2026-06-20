De la mano de Juan Manuel Leguizamón, Pampas hizo historia y se consagró campeón del Súper Rugby Américas

El equipo dirigido por el ex Puma santiagueño venció 26-17 a Dogos XV en Córdoba Athletic y levantó por primera vez el título.

Hoy 08:45

Pampas escribió la página más importante de su historia al consagrarse campeón del Súper Rugby Américas 2026. El equipo dirigido por el santiagueño Juan Manuel Leguizamón derrotó por 26-17 a Dogos XV en cancha de Córdoba Athletic Club y levantó por primera vez el trofeo de la competencia continental.

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La conquista tuvo además un valor especial para el conjunto bonaerense, que se tomó revancha de la final de 2024, cuando el equipo cordobés se había impuesto por 37-23 en el CASI. Esta vez, Pampas mostró carácter, madurez y una enorme inteligencia para controlar los momentos decisivos del partido.

El equipo de Leguizamón dominó desde el juego y la disciplina. Supo manejar mejor la posesión, controló los tiempos del encuentro y aprovechó cada error e indisciplina del local para construir una victoria sólida en una final de altísima exigencia.

Pampas golpeó en los momentos justos

El partido comenzó favorable para Pampas, que abrió el marcador a los 4 minutos con un penal de Estanislao Renthel. Sin embargo, Dogos XV respondió a los 20, cuando Agustín De Vertiz apoyó el primer try del partido y Nicolás Roger sumó la conversión para poner arriba al conjunto cordobés.

Lejos de desordenarse, el equipo bonaerense mantuvo la calma y siguió fiel a su plan de juego. La reacción llegó a los 30 minutos, con una gran maniobra colectiva que terminó en try de Agustín Fraga, una de las figuras de la final.

Antes del descanso, Pampas volvió a golpear. A los 41 minutos, Tobías Wade se filtró a toda velocidad por el centro de la cancha y apoyó una conquista clave para que la visita se fuera al entretiempo arriba por 13-7.

En el complemento, Pampas volvió a mostrar autoridad en los momentos determinantes. La amonestación a Nicolás Roger, a los 6 minutos del segundo tiempo, condicionó a Dogos XV y permitió que la visita siguiera manejando el desarrollo.

Renthel sumó un nuevo penal a los 53 minutos para estirar la diferencia, mientras que el local recién pudo descontar a los 62 con otro envío a los palos de Roger.

El golpe decisivo llegó a los 67 minutos, cuando Jerónimo Ulloa apoyó el try que prácticamente sentenció la final. Luego, Bautista Farisé convirtió y más tarde agregó un penal a los 74, para ampliar la ventaja.

Sobre el cierre, Mateo Soler descontó para Dogos con un try convertido por Facundo Rodríguez, pero ya no hubo tiempo para cambiar la historia.

El primer título y una consagración especial para Legui

Con autoridad, inteligencia y una enorme madurez competitiva, Pampas quebró la hegemonía de Dogos XV en el clásico argentino del torneo y consiguió su primera corona en el Súper Rugby Américas.

La consagración también marca un logro de enorme valor para Juan Manuel Leguizamón, referente histórico del rugby argentino y actual head coach de Pampas, quien condujo al equipo a una campaña inolvidable y a un título que quedará marcado en la historia de la franquicia.

Síntesis

Dogos XV (17): Nicolás Revol, Tomás Montilla, Octavio Ignacio Filippa, Valentín Gozálvez, Enzo Héctor José Ocampo, Gastón Garayzabal, Tomás María Gómez González, Valentín Cabral (C), Nicolás Viola, Nicolás Roger, Agustín De Vertiz, Faustino Sánchez Valarolo, Agustín Segura, Facundo Pueyrredón y Mateo Soler.

Suplentes: Ramiro Iglesias Quintana, Juan Aguirre, Galo Fernández, Lucio Willington, Augusto Cugnini, Genaro Podestá, Facundo Rodríguez y Ernesto Giudice.

Head coach: Diego Ghiglione.

Pampas (26): Matías Medrano, Francisco Lusarreta, Marcos Camerlinckx, Rodrigo Fernández Criado, Francisco Sluga, Juan Penoucos, Faustino Santarelli Castex, Lucas Moresco, Lucas Marguery (C), Estanislao Renthel, Jerónimo Ulloa, Felipe Ledesma, Agustín Fraga, Santiago Pernas y Tobías Wade.

Suplentes: Ignacio Bottazzini, Nahuel Zunini, Ramiro Berardi, Santos Cayol, Juan Pedro Bernasconi, Alejo Lavayén, Bautista Farisé, Santiago Cordero.

Head coach: Juan Manuel Leguizamón.

Puntos en el primer tiempo: 4’ penal de Estanislao Renthel (P), 20’ try de Agustín De Vertiz, convertido por Nicolás Roger (D), 30’ try de Agustín Fraga (P), 41’ try de Tobías Wade (P).

Resultado parcial: Dogos XV 7-13 Pampas.

Puntos en el segundo tiempo: 53’ penal de Estanislao Renthel (P), 62’ penal de Nicolás Roger (D), 67’ try de Jerónimo Ulloa, convertido por Bautista Farisé (P), 74’ penal de Bautista Farisé (P), 79’ try de Mateo Soler, convertido por Facundo Rodríguez (D).

Resultado final: Dogos XV 17-26 Pampas.

Amonestado: ST 6’ Nicolás Roger (D).

Árbitro: Damián Schneider.

Cancha: Córdoba Athletic Club.