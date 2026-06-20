Batalla campal en un torneo intercolegial de vóley en el barrio Siglo XXI deja un joven hospitalizado

Un estudiante de 17 años resultó herido durante una pelea entre alumnos de distintos colegios que participaban de una competencia. Fue trasladado al Hospital Regional.

Hoy 08:30

Un estudiante de 17 años debió ser trasladado al Hospital Regional tras resultar lesionado durante un violento enfrentamiento que se produjo en un torneo intercolegial de vóley en la zona sur de la Capital santiagueña.

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Según fuentes policiales, el incidente ocurrió el pasado jueves alrededor de las 15 en las instalaciones de la Escuela Secundaria Campo Contreras, ubicada sobre avenida Víctor Yunes del barrio Siglo XXI. La rectora del establecimiento, de apellido Herrera, dio aviso a las autoridades tras el enfrentamiento.

De acuerdo con los primeros informes, la gresca se habría originado entre alumnos de distintos colegios que participaban de la competencia deportiva. Durante el altercado, Nelson —de 17 años y residente del barrio Siglo XX— sufrió un corte en la parte superior del cuero cabelludo.

El adolescente recibió atención inmediata del personal del SEASE y posteriormente fue trasladado al Hospital Regional, acompañado por su padre, para recibir atención médica especializada.

Las autoridades policiales continúan recabando información y testimonios para esclarecer las circunstancias que desencadenaron el violento episodio y determinar posibles responsabilidades.