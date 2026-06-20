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SANTIAGO DEL ESTERO | 20 JUN 2026 | 8º
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El clima en Termas de Río Hondo promete sol radiante para el fin de semana

Hoy en Termas de Río Hondo, los termenses podrán disfrutar de un clima mayormente soleado y temperaturas agradables. Se esperan jornadas cálidas en los próximos días.

Hoy 08:01

En la jornada de hoy, los termenses se encuentran bajo un cielo cubierto con una temperatura actual de 9.4 °C, que se siente como 7.9 °C debido a la humedad del 69%. El viento sopla a 10.1 km/h desde el noreste, añadiendo un toque fresco a la mañana.

Sin embargo, a medida que avanza el día, se pronostica que el clima mejorará significativamente. La máxima alcanzará los 20.4 °C, ofreciendo un ambiente ideal para disfrutar al aire libre. Los termenses pueden esperar una tarde soleada y cálida.

Para mañana, el clima seguirá siendo soleado, con una mínima de 9 °C y una máxima de 16.8 °C. Esto significa que los residentes podrán disfrutar de otro día agradable, aunque con temperaturas un poco más frescas.

El lunes 22 de junio, el pronóstico también indica sol radiante con temperaturas que oscilarán entre 8.7 °C y 16.1 °C. Los termenses podrán aprovechar las condiciones óptimas para actividades al aire libre en el inicio de la semana.

En resumen, el clima en Termas de Río Hondo se presenta favorable para los próximos días, con un pronóstico que indica días soleados y agradables. Hoy, se espera un máximo de 20.4 °C y un mínimo de 8.7 °C, lo que promete un fin de semana ideal para disfrutar de la belleza natural de la región.

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