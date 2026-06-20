Añatuya se viste de sol: pronóstico atractivo para este sábado 20 de junio de 2026

Los añatuyenses pueden esperar un clima mayormente despejado y temperaturas agradables durante el fin de semana. La jornada de hoy se presenta como una oportunidad perfecta para salir y disfrutar del aire libre.

Hoy 08:21

El clima en Añatuya se presenta despejado y agradable en este sábado 20 de junio de 2026, lo que promete ser un día ideal para los añatuyenses que buscan disfrutar de actividades al aire libre. Con una temperatura actual de 8.3 °C y una sensación térmica de 6.2 °C, el clima invita a salir y aprovechar el sol.

Se pronostica que las temperaturas alcancen un máximo de 18.5 °C durante el día, lo que permitirá que la comunidad disfrute de un sábado cálido y soleado. La humedad se sitúa en un 75%, y un viento ligero de 12.6 km/h desde el noreste complementa las condiciones agradables.

Para mañana, domingo 21 de junio, el pronóstico continúa siendo favorable, ya que se espera un día soleado con una mínima de 7.7 °C y una máxima de 17.9 °C. Esto significa que los añatuyenses podrán seguir disfrutando de un clima primaveral, ideal para paseos y actividades al aire libre.

El lunes 22 de junio también promete ser un día soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 8.3 °C de mínima y 16.1 °C de máxima. Sin duda, se trata de un inicio de semana con condiciones climáticas muy favorables.

En resumen, el clima actual en Añatuya es despejado y fresco, con una temperatura de 8.3 °C. Para hoy, se esperan temperaturas que irán desde los 8 °C hasta los 18.5 °C, perfectas para disfrutar del aire libre y actividades recreativas.