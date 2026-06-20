Nueva Zelanda y Egipto quieren sumar un triunfo para ilusionarse con los 16avos del Mundial

Se enfrentarán este domingo desde las 22 en el BC Place de Vancouver, por la segunda fecha del Grupo G de la Copa del Mundo.

Hoy 04:55

Nueva Zelanda y Egipto jugarán este domingo desde las 22, en el BC Place Vancouver Stadium, por la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026. El encuentro será clave para las aspiraciones de ambos seleccionados, que buscarán un triunfo para acomodarse en la pelea por el pase a la siguiente fase de la Copa Mundial de la FIFA.

Los All Whites llegan con buenas sensaciones después de igualar en su debut ante Irán, en uno de los partidos más atractivos de la primera jornada. El equipo de Oceanía mostró una versión competitiva y dejó señales positivas de cara a lo que viene.

Ahora, Nueva Zelanda tendrá una gran oportunidad de sumar un resultado importante y llegar a la última fecha con una ilusión concreta de meterse en los 16avos de final.

Del otro lado estará Egipto, que también viene de conseguir un empate valioso. Los Faraones igualaron ante Bélgica y quedaron bien perfilados para afrontar los dos compromisos restantes de la fase de grupos, ante Nueva Zelanda e Irán.

El seleccionado africano confía en que un buen resultado frente a los Kiwis lo deje a un paso de avanzar a la siguiente instancia. Con figuras de peso como Mohamed Salah y Omar Marmoush, buscará imponer condiciones en Vancouver.

La probable formación de Nueva Zelanda

Max Crocombe; Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall, Liberato Cacace; Joe Bell, Marko Stamenic; Elijah Just, Callum McCowatt, Sarpreet Singh; Chris Wood.

DT: Darren Bazeley.

El posible once de Egipto

Mohamed El Shenawy; Mohamed Hany, Hossam Abdelmaguid, Yasser Ibrahim, Hamdy Fathy, Ahmed Fatouh; Mohamed Salah, Marwan Attia, Emam Ashour, Mahmoud Trézéguet; Omar Marmoush.

DT: Hossam Hassan.

Nueva Zelanda vs. Egipto: hora, TV y datos del partido

Hora: 22.00

TV: TyC Sports

Árbitro: Omar Mohamed Al Ali

Estadio: BC Place Vancouver Stadium

Competencia: Mundial 2026

Fecha: 2 del Grupo G

Con ambos seleccionados necesitados de una victoria para fortalecer sus chances de clasificación, el duelo entre Nueva Zelanda y Egipto aparece como uno de los cruces determinantes de la segunda fecha del Grupo G.