Añatuya: un hombre fue baleado con un arma casera y señaló a su agresor antes de ser hospitalizado

La víctima recibió dos disparos y sufrió una lesión en la zona inguinal. El presunto autor, conocido como “El Porteño”, es intensamente buscado por la Policía.

Hoy 17:56

Un violento episodio ocurrido durante la mañana de este sábado en la ciudad de Añatuya dejó como saldo a un hombre herido de arma de fuego y una investigación en marcha para dar con el presunto responsable.

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Según informaron fuentes policiales, el hecho se registró alrededor de las 6 de la mañana en las inmediaciones de la intersección de avenida 9 de Julio y avenida del Trabajo. En ese momento, efectivos del Departamento de Seguridad Ciudadana Nº 13 realizaban recorridos preventivos cuando fueron alertados desde la sala de monitoreo sobre una persona lesionada por disparos.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a un joven tendido sobre la vía pública. El herido relató que había sido atacado con un arma de fabricación casera, conocida popularmente como “tumbera”, y que recibió dos disparos durante el incidente.

Asimismo, señaló como presunto agresor a un sujeto apodado “El Porteño”, quien habría escapado inmediatamente después del ataque y permanece prófugo.

Una ambulancia municipal trasladó al lesionado al Hospital Zonal de Añatuya, donde fue asistido por el personal médico. El parte emitido por el nosocomio indicó que presenta una herida de arma de fuego en la región inguinal izquierda. Si bien se encuentra consciente y estable, permanece internado bajo observación mientras se le practican estudios para determinar el alcance de las lesiones.

Posteriormente, la víctima fue identificada con el apellido Varela. Fuentes policiales señalaron que podrá formalizar la denuncia correspondiente una vez que su estado de salud lo permita.

En paralelo, la Policía puso en marcha diversas tareas investigativas con el objetivo de localizar al sospechoso y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el ataque.