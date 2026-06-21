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SANTIAGO DEL ESTERO | 21 JUN 2026 | 15º
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Policiales

Murió el joven motociclista que había derrapado en la madrugada en Av. Belgrano

Se trata de Leandro Gabriel Infante, quien había sido trasladado en estado crítico tras derrapar con su moto en la madrugada de este domingo. Su fallecimiento fue confirmado horas después del siniestro.

Hoy 18:24
Leandro Gabriel Infante

Un joven motociclista perdió la vida este domingo luego de haber protagonizado un grave accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada en la ciudad Capital.

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La víctima fue identificada como Leandro Gabriel Infante, quien había quedado en estado crítico tras el siniestro y fue asistido de urgencia por personal de emergencias. A pesar de los esfuerzos médicos, su fallecimiento fue confirmado horas más tarde debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

El hecho ocurrió minutos antes de las 6 de la mañana en la intersección de avenida Belgrano y calle Chasqui, en diagonal a la sucursal de Changomas. Según la información preliminar, el joven circulaba a bordo de una motocicleta cuando, por causas que aún son materia de investigación, perdió el control del rodado y terminó derrapando sobre la calzada.

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El impacto le provocó heridas de extrema gravedad, lo que motivó la intervención inmediata de los servicios de emergencia que acudieron al lugar del accidente.

En un primer momento, familiares, amigos y allegados iniciaron cadenas de oración en redes sociales ante la delicada situación de salud del joven. Sin embargo, con el paso de las horas se confirmó su deceso, generando profundo pesar en su entorno.

Las autoridades trabajan ahora para determinar con precisión cómo se produjo el siniestro vial que terminó con la vida del motociclista.

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