Crecen las críticas del PRO a Adorni en medio de la presión por su interpelación en el Congreso

Mientras avanza el debate parlamentario para citar al jefe de Gabinete, el PRO endurece su postura y reclama su salida del cargo.

Hoy 18:06

El clima político en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se intensifica a la espera de los movimientos en el Congreso, donde distintos bloques impulsan su interpelación en medio de cuestionamientos por su situación patrimonial.

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En ese contexto, el PRO volvió a marcar distancia del funcionario y reiteró que debería dejar su cargo. Las críticas se profundizaron en declaraciones públicas de referentes legislativos que pusieron en duda la explicación de Adorni sobre su patrimonio y reclamaron definiciones institucionales.

Uno de los planteos más duros fue el del legislador porteño Darío Nieto, quien cuestionó la versión del funcionario y sostuvo que existen inconsistencias en sus declaraciones. En sus expresiones públicas, también apuntó a la credibilidad del jefe de Gabinete y pidió que el tema no quede sin consecuencias políticas dentro del Congreso.

En paralelo, el diputado nacional Álvaro González defendió la necesidad de avanzar con la instancia de interpelación como mecanismo institucional para esclarecer el caso, aunque rechazó otras herramientas parlamentarias más directas, al considerar que podrían tensar aún más la relación entre el oficialismo y la oposición.

El debate parlamentario ya cuenta con varios pedidos de interpelación en la Cámara de Diputados y una sesión prevista en el Senado para el tratamiento del informe de gestión del jefe de Gabinete. Sin embargo, aún no está asegurado el quórum necesario para habilitar el tratamiento en el recinto.

Mientras tanto, el presidente Javier Milei volvió a respaldar públicamente a su equipo al mostrarse junto a Adorni en Rosario durante el acto por el Día de la Bandera, en una señal política que contrasta con la presión creciente desde la oposición.

El escenario legislativo sigue abierto, con negociaciones en distintos bloques y posiciones divididas dentro de la oposición, mientras el Gobierno apuesta a que el conflicto pierda intensidad en las próximas semanas. En ese marco, el futuro institucional de Adorni dependerá del avance o no de la interpelación y del respaldo político que logre sostener en el Congreso.