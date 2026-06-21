Se hizo sentir el cambio: llovizna en la Capital santiagueña y descenso marcado del termómetro

El tiempo se mantuvo inestable en la ciudad con una llovizna débil que intensificó la baja de temperatura ya registrada durante la jornada.
En estos momentos se registra una llovizna débil en la ciudad Capital de Santiago del Estero, en el marco de una jornada mayormente nublada y con ambiente fresco.
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Según los datos meteorológicos actualizados a las 18 horas, la temperatura es de 18,4°C, con una humedad del 59% y una presión de 986 hPa. El viento sopla del sector sur a 13 km/h, mientras que la visibilidad alcanza los 10 kilómetros.
Las precipitaciones son leves y se presentan de manera intermitente en distintos sectores de la ciudad, sin generar acumulados significativos, aunque sí reforzando la sensación de frío.
El cielo cubierto contribuye a mantener un escenario de estabilidad relativa, con condiciones inestables pero sin alertas meteorológicas vigentes.
En este contexto, la Capital santiagueña transita una jornada de clima fresco, donde la llovizna y el viento del sur acentúan la sensación térmica baja en comparación con días anteriores.