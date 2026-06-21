Se hizo sentir el cambio: llovizna en la Capital santiagueña y descenso marcado del termómetro

El tiempo se mantuvo inestable en la ciudad con una llovizna débil que intensificó la baja de temperatura ya registrada durante la jornada.

Hoy 18:55

En estos momentos se registra una llovizna débil en la ciudad Capital de Santiago del Estero, en el marco de una jornada mayormente nublada y con ambiente fresco.

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Según los datos meteorológicos actualizados a las 18 horas, la temperatura es de 18,4°C, con una humedad del 59% y una presión de 986 hPa. El viento sopla del sector sur a 13 km/h, mientras que la visibilidad alcanza los 10 kilómetros.

Las precipitaciones son leves y se presentan de manera intermitente en distintos sectores de la ciudad, sin generar acumulados significativos, aunque sí reforzando la sensación de frío.

El cielo cubierto contribuye a mantener un escenario de estabilidad relativa, con condiciones inestables pero sin alertas meteorológicas vigentes.

En este contexto, la Capital santiagueña transita una jornada de clima fresco, donde la llovizna y el viento del sur acentúan la sensación térmica baja en comparación con días anteriores.