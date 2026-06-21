Brasil impulsa el tren bala más veloz de Latinoamérica alcanzando 350 kmh

El proyecto del tren bala en Brasil revolucionará la movilidad en Latinoamérica, conectando ciudades clave con velocidades de hasta 350 kmh.

Hoy 19:01

El desarrollo del tren bala más rápido de Latinoamérica ya ha comenzado en Brasil, siendo este un proyecto ambicioso que busca transformar la movilidad en la región.

El Tren de Alta Velocidad conectará las principales ciudades de Río de Janeiro, São Paulo y Campinas, que son centros económicos cruciales para el país.

Esta iniciativa tiene como objetivo modernizar el transporte regional mediante un sistema ferroviario que compita con los viajes en avión y carretera, lo que permitirá reducir tiempos de traslado y mejorar la eficiencia en uno de los corredores más transitados.

Con la capacidad de alcanzar velocidades superiores a los 350 kmh, este tren se posicionará como el más rápido de América Latina, utilizando tecnología de última generación inspirada en los sistemas de alta velocidad de Japón y Europa.

El tren funcionará con energía eléctrica y contará con un sistema de monitoreo avanzado en tiempo real, lo que mejorará la seguridad y la experiencia de los pasajeros.

Uno de los beneficios más significativos es la reducción del tiempo de viaje, ya que el trayecto entre Río de Janeiro y São Paulo, actualmente de varias horas en carretera, se podrá completar en menos de dos horas.

El proyecto representa una inversión estimada entre 10.000 y 20.000 millones de dólares y se encuentra en fases de planificación, con expectativas de iniciar la construcción en los próximos años, buscando posicionar a Brasil como un referente en innovación en transporte.