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SANTIAGO DEL ESTERO | 22 JUN 2026 | 9º
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Alumnos de la Escuela Benjamín Gorostiaga prometieron lealtad a la Bandera en un emotivo acto

Los alumnos de cuarto grado de los turnos mañana y tarde participaron del acto, reafirmando su compromiso con los valores de la insignia patria y acompañados por familias, docentes y autoridades.

Hoy 07:46

Con profundo orgullo y emoción, la comunidad educativa de la Escuela N.º 824 "Dr. José Benjamín Gorostiaga" llevó a cabo el acto de Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional, protagonizado por los alumnos de cuarto grado de los turnos mañana y tarde.

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La ceremonia se desarrolló en un clima de respeto y patriotismo, donde los estudiantes reafirmaron su compromiso con los valores que representa la insignia patria: libertad, unión, solidaridad y amor por la Nación.

Acompañados por sus familias, docentes, directivos y personal de la institución, los niños y niñas prometieron lealtad a la Bandera creada por el Gral. Manuel Belgrano, en un momento cargado de significado y emoción que quedará grabado para siempre en sus recuerdos.

El Director de Escuela N.º 824 Profesor, Luis Queirolo, felicitó a los estudiantes por su compromiso y agradeció a las familias por acompañar y compartir esta significativa jornada.

La institución continúa trabajando en la educación integral de sus estudiantes, fomentando el respeto, la responsabilidad y la participación activa en la sociedad, valores que quedaron reflejados durante esta emotiva ceremonia.

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