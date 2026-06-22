Invitan a participar de un ciclo de capacitación sobre comunicación no verbal y oratoria

La propuesta, organizada por AMET y destinada a todo público, se desarrollará durante tres jornadas intensivas en el Nodo Tecnológico. Estará a cargo de la especialista Karina Romano y cuenta con resolución del Ministerio de Educación.
La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) abrió las inscripciones para el ciclo de capacitación "La Comunicación no Verbal en la Oratoria", una propuesta formativa orientada a fortalecer habilidades comunicacionales y de expresión personal y profesional.
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La capacitación estará a cargo de Karina Romano y abordará aspectos fundamentales de la comunicación no verbal, como la gestualidad, el lenguaje corporal y la relación entre el contenido del discurso y la forma en que se transmite. El objetivo es brindar herramientas de aplicación directa para mejorar la comunicación en ámbitos laborales, educativos y sociales.
El ciclo se desarrollará a través de tres jornadas intensivas e interrelacionadas, aunque los interesados también podrán participar de manera individual en cada encuentro.
La primera jornada se denomina "Entre lo que decimos y cómo lo decimos"; la segunda abordará "El rol de la postura en el discurso"; mientras que la tercera se centrará en "Cuando el cuerpo expresa emociones".
Las actividades se llevarán a cabo los sábados 4, 11 y 18 de julio, en el horario de 8 a 12, en las instalaciones del Nodo Tecnológico.
Desde la organización destacaron que la capacitación está destinada a todo público y cuenta con resolución del Ministerio de Educación. Además, remarcaron que los cupos son limitados.
Para informes e inscripción, los interesados pueden comunicarse al teléfono 3854-880958.