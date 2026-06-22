Invitan a participar de un ciclo de capacitación sobre comunicación no verbal y oratoria

La propuesta, organizada por AMET y destinada a todo público, se desarrollará durante tres jornadas intensivas en el Nodo Tecnológico. Estará a cargo de la especialista Karina Romano y cuenta con resolución del Ministerio de Educación.

Hoy 10:08

La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) abrió las inscripciones para el ciclo de capacitación "La Comunicación no Verbal en la Oratoria", una propuesta formativa orientada a fortalecer habilidades comunicacionales y de expresión personal y profesional.

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La capacitación estará a cargo de Karina Romano y abordará aspectos fundamentales de la comunicación no verbal, como la gestualidad, el lenguaje corporal y la relación entre el contenido del discurso y la forma en que se transmite. El objetivo es brindar herramientas de aplicación directa para mejorar la comunicación en ámbitos laborales, educativos y sociales.

El ciclo se desarrollará a través de tres jornadas intensivas e interrelacionadas, aunque los interesados también podrán participar de manera individual en cada encuentro.

La primera jornada se denomina "Entre lo que decimos y cómo lo decimos"; la segunda abordará "El rol de la postura en el discurso"; mientras que la tercera se centrará en "Cuando el cuerpo expresa emociones".

Las actividades se llevarán a cabo los sábados 4, 11 y 18 de julio, en el horario de 8 a 12, en las instalaciones del Nodo Tecnológico.

Desde la organización destacaron que la capacitación está destinada a todo público y cuenta con resolución del Ministerio de Educación. Además, remarcaron que los cupos son limitados.

Para informes e inscripción, los interesados pueden comunicarse al teléfono 3854-880958.