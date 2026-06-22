Este martes se acredita la primera cuota de $600.000 del bono para empleados públicos

La primera parte del bono de $1.200.000 se depositará este martes 23 de junio para todos los empleados públicos provinciales. La segunda cuota se pagará en julio.

Hoy 10:16

Este martes 23 de junio se acreditará la primera cuota de $600.000 del bono extraordinario de 1.200.000 pesos para empleados públicos provinciales, tal como había sido acordado por el Gobierno.

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El beneficio forma parte de las políticas provinciales de asistencia a los trabajadores del sector público y busca complementar sus ingresos, reforzando la economía familiar.

Además, se mantiene el calendario habitual de pagos: los sueldos de junio estarán disponibles el martes 30 y la segunda cuota del bono de 600.000 pesos se abonará el 23 de julio. Mientras que, el miércoles 29 se cobrarán los haberes de julio.

Todos los pagos se realizarán automáticamente, siguiendo los canales habituales de acreditación y cobro.