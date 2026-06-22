Expertos destacan la cueva que simboliza el corazón del mundo en Colombia

La Tronera, ubicada en El Peñón, Santander, es una cueva con forma de corazón que atrae a científicos y turistas por su singularidad y valor histórico.

Hoy 10:10

En el municipio de El Peñón, Santander, se localiza una cueva cuya entrada tiene una forma que recuerda al corazón del mundo. Esta formación natural, conocida como La Tronera, ha despertado el interés de científicos, espeleólogos y turistas, convirtiéndose en un destino único en Colombia.

La Tronera es parte de un sistema de más de 80 cuevas en la región, donde los investigadores han encontrado fósiles de animales extintos como los perezosos gigantes. Este hallazgo sugiere que la zona podría contener una parte importante de la historia evolutiva del país. La forma de corazón de La Tronera refuerza la concepción simbólica de que allí realmente late el corazón del mundo.

El auge de la espeleología en Colombia se debe en parte al trabajo de expertos como Juan Carlos Higuera, quien ha dedicado años a documentar las características de estas cuevas. Según sus registros, cada cueva presenta estructuras geológicas únicas. La Tronera, por ejemplo, ofrece la oportunidad de explorar cámaras subterráneas que datan de hace más de 50 millones de años.

El turismo en El Peñón ha experimentado un crecimiento notable gracias al interés en visitar el corazón del mundo. Aunque la visita requiere una caminata exigente desde Bucaramanga, quienes logran llegar a La Tronera encuentran una experiencia inmersiva. Guías locales han diseñado rutas responsables que protegen la zona, permitiendo a los visitantes disfrutar de las cavernas mientras se educan sobre su conservación.

La figura que evoca el corazón del mundo en la roca ha inspirado profundas reflexiones entre los visitantes y exploradores. Algunos interpretan este símbolo como una representación espiritual, mientras que otros lo ven como un recordatorio del valor natural de estas formaciones subterráneas. La zona de cuevas colombianas continúa revelando secretos, mientras expertos y comunidades trabajan en su conservación.