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SANTIAGO DEL ESTERO | 22 JUN 2026 | 15º
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Policiales

Conductor perdió el control de su camioneta y terminó incrustado en una acequia

El siniestro ocurrió durante la madrugada en el barrio Villa del Carmen. El hombre, de 48 años, no sufrió lesiones, aunque presentaba aparentes signos de haber consumido alcohol.

Hoy 10:48

Un conductor perdió el control de la camioneta que manejaba y terminó con la parte delantera del vehículo incrustada en una acequia durante la madrugada de este lunes en el barrio Villa del Carmen, de la ciudad Capital.

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El accidente se registró alrededor de la 1.15 en la intersección de las calles San Marcos y Suncho Corral. Según manifestó el propio conductor, un hombre de 48 años domiciliado en la zona, no advirtió la finalización de la calzada y cayó al interior del canal.

Tras un llamado de alerta, efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 63 acudieron al lugar y constataron que una camioneta Toyota Hilux 4x2 cabina doble había quedado con su parte delantera dentro de la acequia.

De acuerdo con fuentes policiales, el conductor no presentaba lesiones. No obstante, los uniformados advirtieron que emanaba aliento etílico, por lo que se dejó constancia de esta situación en las actuaciones correspondientes.

Posteriormente, se llevaron a cabo las tareas necesarias para retirar el rodado del canal y se realizaron las pericias de rigor a fin de establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

El hecho dejó importantes daños materiales en el vehículo, aunque afortunadamente no hubo que lamentar personas heridas.

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