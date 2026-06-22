Un motociclista pierde la vida en un accidente en Perico

Un trágico accidente en Perico dejó como saldo un motociclista fallecido tras colisionar con una camioneta, mientras las autoridades investigan las circunstancias del incidente.

Hoy 14:19

Un accidente fatal tuvo lugar en la ciudad de Perico cuando una motocicleta colisionó con una camioneta, resultando en la muerte del motociclista.

El incidente se registró aproximadamente a las 17:20 horas sobre la ruta provincial N°47, en dirección a Monterrico, muy cerca de la Escuela Agrotécnica N°7.

Aún se desconocen las causas precisas de la colisión entre una Volkswagen Amarok y la motocicleta; no obstante, se sabe que el vehículo de dos ruedas quedó atrapado debajo del frontal de la camioneta.

El impacto fue tan fuerte que el motociclista fue despedido, resultando en su fallecimiento inmediato. Al recibir la alerta, una unidad de policía y personal del Same acudió rápidamente al lugar del accidente.

Al llegar, los paramédicos comprobaron que la víctima no presentaba signos vitales, lo que confirmó la gravedad del incidente. Personal de Seguridad Vial se encargó de reorganizar el tráfico en la zona.

La unidad de Criminalística realizó las pericias necesarias para determinar las causas del accidente, mientras que el conductor de la camioneta, quien resultó ileso, se sometió a un test de alcoholemia.

El cuerpo del motociclista fue trasladado a la morgue del hospital Arturo Zabala, y los vehículos involucrados fueron secuestrados para las investigaciones pertinentes, que quedaron bajo la supervisión de la Unidad Regional 6.