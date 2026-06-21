En vivo: Argentina enfrenta a Austria buscando otra victoria y el boleto a la siguiente fase del Mundial

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|0
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|0
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|0
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|0
|3
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La Selección sale a escena desde las 14 en el Dallas Stadium por la segunda fecha del Grupo J. Si gana, el equipo de Lionel Scaloni asegurará su lugar en los dieciseisavos de final. Transmiten Canal 7 de Santiago del Estero y Radio Panorama.
La Selección Argentina afrontará este lunes un partido clave en el Mundial 2026. Desde las 14, el equipo capitaneado por Lionel Messi y dirigido por Lionel Scaloni se medirá ante Austria en el Dallas Stadium, por la segunda jornada del Grupo J.
El encuentro será transmitido por Canal 7 de Santiago del Estero y Radio Panorama.
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