Franco Colapinto volverá a conducir el Lotus E20 de Alpine en el Festival de la Velocidad de Goodwood

El piloto argentino participará el 12 de julio en una de las exhibiciones más prestigiosas del automovilismo mundial y volverá a manejar el histórico monoplaza de Fórmula 1 con el que se presentó en las calles de Buenos Aires.

Hoy 13:39

Franco Colapinto volverá a ser protagonista de un evento de alcance internacional al participar en el Festival de la Velocidad de Goodwood, donde se pondrá nuevamente al volante del Lotus E20 de Alpine, el monoplaza de Fórmula 1 de 2012 que ya condujo durante la multitudinaria exhibición realizada en Palermo el pasado 26 de abril.

El tradicional festival se desarrollará del 9 al 12 de julio en Goodwood House, Inglaterra, y reunirá a más de 600 autos y motocicletas de distintas categorías y épocas del deporte motor. La presencia del piloto argentino estará prevista para la jornada de cierre, cuando participe en las demostraciones organizadas por Alpine junto a otros representantes de la escudería francesa.

La exhibición marcará un nuevo capítulo en la relación entre Colapinto y el Lotus E20, un vehículo que ya había despertado el entusiasmo de miles de fanáticos durante su presentación en Argentina. En esta ocasión, el joven de 23 años recorrerá la tradicional subida de Goodwood, uno de los principales atractivos del evento y escenario habitual de históricos monoplazas y autos icónicos.

El cronograma difundido por Alpine indica que durante los cuatro días del festival distintos pilotos de la estructura participarán en las demostraciones. Pierre Gasly y Nina Gademan abrirán la actividad el jueves, Alex Dunne lo hará el viernes, Paul Aron será el encargado del sábado y Franco Colapinto tendrá el honor de cerrar las exhibiciones el domingo.

Además del histórico monoplaza de Fórmula 1, la marca francesa aprovechará el festival para mostrar por primera vez al público el prototipo de nueva generación del Alpine A110, un deportivo completamente eléctrico que forma parte del futuro de la compañía y que también realizará exhibiciones dinámicas durante el evento.

Antes de viajar a Goodwood, Franco Colapinto y el equipo Alpine tendrán una agenda cargada en el calendario internacional, con las competencias de Austria y Silverstone en la Fórmula 1, antes de continuar con el Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps. La participación del argentino en el festival será una nueva oportunidad para seguir consolidando su imagen dentro del automovilismo de primer nivel.