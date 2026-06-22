La Municipalidad avanza con trabajos de reconversión y recambio de luminarias en distintos barrios

Las tareas se desarrollan en los barrios Cabildo Santiagueño, Central Argentino Viejo y Jerarquizado, con el objetivo de mejorar la seguridad y la eficiencia del alumbrado público.

Hoy 13:37

La Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de La Banda continúa desarrollando tareas de mejoramiento del sistema de alumbrado público en diferentes sectores de la ciudad, con el objetivo de brindar mayor seguridad, eficiencia energética y una mejor calidad de vida para los vecinos.

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En este marco, se ejecutan trabajos de reconversión de luminarias en el barrio Cabildo Santiagueño, donde se reemplazan equipos tradicionales por tecnología LED, permitiendo optimizar la iluminación de calles y espacios públicos.

Asimismo, personal municipal lleva adelante el recambio de luminarias en el barrio Central Argentino Viejo, renovando artefactos que presentaban desgaste por el paso del tiempo y mejorando notablemente la visibilidad en la zona.

De igual manera, las tareas se desarrollan en el barrio Jerarquizado, donde se realizan intervenciones destinadas a fortalecer el sistema de alumbrado y garantizar un servicio más eficiente para los vecinos.

Estas acciones forman parte del plan integral impulsado por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, que tiene como finalidad modernizar la infraestructura urbana y ampliar la cobertura de iluminación en los distintos barrios de la ciudad, contribuyendo a generar entornos más seguros y confortables para toda la comunidad.