El récord que Messi buscará romper en el Mundial 2026 y que la FIFA no reconoce oficialmente

El capitán argentino ya batió cuatro marcas Guinness en esta Copa del Mundo y ahora va por un hito oculto en las estadísticas.

Hoy 14:20

Lionel Messi sigue escribiendo capítulos históricos en el Mundial 2026. Después de romper cuatro récords Guinness en la actual edición, el capitán de la Selección Argentina tiene por delante otro desafío enorme: convertirse en el máximo asistidor de todos los tiempos en las Copas del Mundo.

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El dato tiene una particularidad: en los registros oficiales de la FIFA, Messi comparte actualmente la cima de asistidores mundialistas con Diego Armando Maradona y Pelé, todos con ocho asistencias.

Sin embargo, ese ranking tiene una salvedad histórica. La FIFA comenzó a contabilizar de manera rigurosa las asistencias recién a partir del Mundial de Inglaterra 1966, por lo que quedaron afuera de los registros formales varias acciones de las primeras ediciones del torneo.

En ese escenario aparece el nombre de Fritz Walter, histórico capitán de la Alemania campeona del mundo en Suiza 1954. De acuerdo con revisiones en video realizadas por consultoras privadas de estadística, como Opta, el alemán habría registrado nueve asistencias en Copas del Mundo.

Pese a esas revisiones, esos números no figuran como oficiales para la FIFA. Por eso, Messi tiene ahora una doble misión estadística en lo que resta del certamen.

Si logra dar una asistencia más, el capitán argentino llegará a nueve pases gol y romperá el empate reconocido oficialmente por la FIFA con Maradona y Pelé. De esa manera, quedaría como líder en soledad dentro de los registros oficiales.

Pero si consigue dos asistencias más, alcanzará las 10 y superará también la marca atribuida a Fritz Walter, dejando atrás cualquier debate estadístico y transformándose en el máximo asistidor histórico de los Mundiales tanto en los registros oficiales como en las revisiones de archivo.

El nuevo objetivo llega en medio de un arranque extraordinario de Messi en el Mundial 2026. El capitán argentino ya se convirtió en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo y continúa ampliando su legado con la camiseta albiceleste.

Los récords Guinness que Messi rompió ante Austria

En el partido ante Austria, Lionel Messi alcanzó cuatro nuevas marcas reconocidas por Guinness World Records.

Máximo de goles en finales de la Copa Mundial de la FIFA por un jugador de fútbol: 18.

Máximo de partidos de la Copa Mundial de la FIFA jugados por un individuo: 28.

Máximo de partidos ganados por un jugador en la Copa Mundial de la FIFA: 18.

Máximo de minutos jugados en la Copa Mundial de la FIFA: 2.489.

Con Argentina ya clasificada a los dieciseisavos de final, Messi tendrá nuevas oportunidades para seguir agrandando sus números y perseguir otro récord que todavía permanece envuelto en una zona gris de las estadísticas mundialistas.