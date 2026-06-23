El récord que Messi buscará romper en el Mundial 2026 y que la FIFA no reconoce oficialmente

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 JUN 2026 | 17º
Mundial 2026
47' Grupo K
Portugal 3
Uzbekistán 0
23 / 06 / 2026
FINALIZADO Grupo J
Jordania 1
Argelia 2
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo I
Noruega 3
Senegal 2
FINALIZADO
17:00 Grupo L
Inglaterra -
Ghana -
23 / 06 / 2026
20:00 Grupo L
Panamá -
Croacia -
23 / 06 / 2026
23:00 Grupo K
Colombia -
RD Congo -
23 / 06 / 2026
23 / 06 / 2026 35' Grupo K
Portugal
2 - 0
Uzbekistán
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
0 - 1
Paraguay
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Países Bajos
5 - 1
Suecia
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Alemania
2 - 1
Costa de Marfil
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
0 - 0
Curazao
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
0 - 4
Japón
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
España
4 - 0
Arabia Saudita
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Bélgica
0 - 0
Irán
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
2 - 2
Cabo Verde
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 3
Egipto
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argentina
2 - 0
Austria
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Francia
3 - 0
Irak
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
3 - 2
Senegal
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 2
Argelia
23 / 06 / 2026 17:00 Grupo L
Inglaterra
vs
Ghana
23 / 06 / 2026 20:00 Grupo L
Panamá
vs
Croacia
23 / 06 / 2026 23:00 Grupo K
Colombia
vs
RD Congo
24 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Bosnia Herzegovina
vs
Qatar
24 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Suiza
vs
Canadá
24 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Marruecos
vs
Haití
24 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Escocia
vs
Brasil
24 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
Republica Checa
vs
México
24 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
Sudáfrica
vs
Corea del Sur
25 / 06 / 2026 17:00 Grupo E
Curazao
vs
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 17:00 Grupo E
Ecuador
vs
Alemania
25 / 06 / 2026 20:00 Grupo F
Japón
vs
Suecia
25 / 06 / 2026 20:00 Grupo F
Túnez
vs
Países Bajos
25 / 06 / 2026 23:00 Grupo D
Paraguay
vs
Australia
25 / 06 / 2026 23:00 Grupo D
Turquía
vs
Estados Unidos
26 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Senegal
vs
Irak
26 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Noruega
vs
Francia
26 / 06 / 2026 21:00 Grupo H
Cabo Verde
vs
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 21:00 Grupo H
Uruguay
vs
España
27 / 06 / 2026 00:00 Grupo G
Nueva Zelanda
vs
Bélgica
27 / 06 / 2026 00:00 Grupo G
Egipto
vs
Irán

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Paraguay 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 1 1 0 0 2 1 1 3
2 Curazao 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Ecuador 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Costa de Marfil 1 0 0 1 1 2 -1 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Japón 1 1 0 0 4 0 4 3
3 Suecia 1 0 0 1 1 5 -4 0
4 Túnez 1 0 0 1 0 4 -4 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Egipto 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Bélgica 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Irán 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Nueva Zelanda 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 1 1 0 0 4 0 4 3
2 Cabo Verde 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Uruguay 1 0 1 0 2 2 0 1
4 Arabia Saudita 1 0 0 1 0 4 -4 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Noruega 1 1 0 0 3 2 1 3
3 Senegal 1 0 0 1 2 3 -1 0
4 Irak 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Argelia 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Jordania 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Austria 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

El récord que Messi buscará romper en el Mundial 2026 y que la FIFA no reconoce oficialmente

El capitán argentino ya batió cuatro marcas Guinness en esta Copa del Mundo y ahora va por un hito oculto en las estadísticas.

Hoy 14:20

Lionel Messi sigue escribiendo capítulos históricos en el Mundial 2026. Después de romper cuatro récords Guinness en la actual edición, el capitán de la Selección Argentina tiene por delante otro desafío enorme: convertirse en el máximo asistidor de todos los tiempos en las Copas del Mundo.

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El dato tiene una particularidad: en los registros oficiales de la FIFA, Messi comparte actualmente la cima de asistidores mundialistas con Diego Armando Maradona y Pelé, todos con ocho asistencias.

Sin embargo, ese ranking tiene una salvedad histórica. La FIFA comenzó a contabilizar de manera rigurosa las asistencias recién a partir del Mundial de Inglaterra 1966, por lo que quedaron afuera de los registros formales varias acciones de las primeras ediciones del torneo.

En ese escenario aparece el nombre de Fritz Walter, histórico capitán de la Alemania campeona del mundo en Suiza 1954. De acuerdo con revisiones en video realizadas por consultoras privadas de estadística, como Opta, el alemán habría registrado nueve asistencias en Copas del Mundo.

Pese a esas revisiones, esos números no figuran como oficiales para la FIFA. Por eso, Messi tiene ahora una doble misión estadística en lo que resta del certamen.

Si logra dar una asistencia más, el capitán argentino llegará a nueve pases gol y romperá el empate reconocido oficialmente por la FIFA con Maradona y Pelé. De esa manera, quedaría como líder en soledad dentro de los registros oficiales.

Pero si consigue dos asistencias más, alcanzará las 10 y superará también la marca atribuida a Fritz Walter, dejando atrás cualquier debate estadístico y transformándose en el máximo asistidor histórico de los Mundiales tanto en los registros oficiales como en las revisiones de archivo.

El nuevo objetivo llega en medio de un arranque extraordinario de Messi en el Mundial 2026. El capitán argentino ya se convirtió en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo y continúa ampliando su legado con la camiseta albiceleste.

Los récords Guinness que Messi rompió ante Austria

En el partido ante Austria, Lionel Messi alcanzó cuatro nuevas marcas reconocidas por Guinness World Records.

Máximo de goles en finales de la Copa Mundial de la FIFA por un jugador de fútbol: 18.

Máximo de partidos de la Copa Mundial de la FIFA jugados por un individuo: 28.

Máximo de partidos ganados por un jugador en la Copa Mundial de la FIFA: 18.

Máximo de minutos jugados en la Copa Mundial de la FIFA: 2.489.

Con Argentina ya clasificada a los dieciseisavos de final, Messi tendrá nuevas oportunidades para seguir agrandando sus números y perseguir otro récord que todavía permanece envuelto en una zona gris de las estadísticas mundialistas.

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