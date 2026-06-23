Cuti Romero se hará estudios y será baja en Argentina para el partido ante Jordania

El defensor salió en el segundo tiempo frente a Austria por un golpe en la rodilla derecha, la misma que se había lesionado en Tottenham. En principio, la molestia no sería de gravedad.

Hoy 14:27

Cristian “Cuti” Romero encendió las alarmas en la Selección Argentina luego de ser reemplazado durante el triunfo ante Austria, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. El defensor sufrió un golpe en la rodilla derecha y será sometido a estudios entre este martes y miércoles.

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Aunque en principio no se trataría de una lesión de gravedad, el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo y el zaguero quedará descartado para el partido del sábado ante Jordania, en el cierre de la fase de grupos.

La preocupación se generó porque la molestia es en la misma rodilla en la que Romero había sufrido un esguince en el ligamento lateral durante un partido de la Premier League con Tottenham.

Tras salir del campo, el defensor fue visto con hielo en la zona mientras permanecía en el banco de suplentes. La decisión de reemplazarlo fue tomada por Lionel Scaloni para evitar que continuara jugando con dolor y se expusiera a un riesgo mayor.

De todos modos, el propio Cuti Romero llevó tranquilidad después del encuentro y dejó una frase alentadora sobre su estado físico: “Sabía que esto podía pasar. En tres o cuatro días estoy de nuevo”.

Pese a ese mensaje, el futbolista de 28 años no estará disponible para el duelo ante Jordania. La idea del cuerpo técnico es preservarlo y apuntar a que pueda reaparecer en los dieciseisavos de final, instancia para la que Argentina ya está clasificada.

Con su baja, Nicolás Otamendi aparece como el principal candidato para ocupar su lugar en la defensa, ya que es el único zaguero derecho disponible dentro de la lista de 26 jugadores.

La Selección Argentina llegará al último partido del grupo con la clasificación y el primer puesto asegurados, por lo que Scaloni podría aprovechar el encuentro ante Jordania para rotar el equipo, administrar cargas y cuidar a varios titulares de cara a la fase eliminatoria.