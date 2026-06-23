Cuti Romero se hará estudios y será baja en Argentina para el partido ante Jordania

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 JUN 2026 | 17º
Mundial 2026
47' Grupo K
Portugal 3
Uzbekistán 0
23 / 06 / 2026
FINALIZADO Grupo J
Jordania 1
Argelia 2
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo I
Noruega 3
Senegal 2
FINALIZADO
17:00 Grupo L
Inglaterra -
Ghana -
23 / 06 / 2026
20:00 Grupo L
Panamá -
Croacia -
23 / 06 / 2026
23:00 Grupo K
Colombia -
RD Congo -
23 / 06 / 2026
23 / 06 / 2026 35' Grupo K
Portugal
2 - 0
Uzbekistán
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
0 - 1
Paraguay
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Países Bajos
5 - 1
Suecia
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Alemania
2 - 1
Costa de Marfil
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
0 - 0
Curazao
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
0 - 4
Japón
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
España
4 - 0
Arabia Saudita
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Bélgica
0 - 0
Irán
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
2 - 2
Cabo Verde
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 3
Egipto
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argentina
2 - 0
Austria
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Francia
3 - 0
Irak
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
3 - 2
Senegal
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 2
Argelia
23 / 06 / 2026 17:00 Grupo L
Inglaterra
vs
Ghana
23 / 06 / 2026 20:00 Grupo L
Panamá
vs
Croacia
23 / 06 / 2026 23:00 Grupo K
Colombia
vs
RD Congo
24 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Bosnia Herzegovina
vs
Qatar
24 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Suiza
vs
Canadá
24 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Marruecos
vs
Haití
24 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Escocia
vs
Brasil
24 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
Republica Checa
vs
México
24 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
Sudáfrica
vs
Corea del Sur
25 / 06 / 2026 17:00 Grupo E
Curazao
vs
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 17:00 Grupo E
Ecuador
vs
Alemania
25 / 06 / 2026 20:00 Grupo F
Japón
vs
Suecia
25 / 06 / 2026 20:00 Grupo F
Túnez
vs
Países Bajos
25 / 06 / 2026 23:00 Grupo D
Paraguay
vs
Australia
25 / 06 / 2026 23:00 Grupo D
Turquía
vs
Estados Unidos
26 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Senegal
vs
Irak
26 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Noruega
vs
Francia
26 / 06 / 2026 21:00 Grupo H
Cabo Verde
vs
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 21:00 Grupo H
Uruguay
vs
España
27 / 06 / 2026 00:00 Grupo G
Nueva Zelanda
vs
Bélgica
27 / 06 / 2026 00:00 Grupo G
Egipto
vs
Irán

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Paraguay 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 1 1 0 0 2 1 1 3
2 Curazao 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Ecuador 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Costa de Marfil 1 0 0 1 1 2 -1 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Japón 1 1 0 0 4 0 4 3
3 Suecia 1 0 0 1 1 5 -4 0
4 Túnez 1 0 0 1 0 4 -4 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Egipto 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Bélgica 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Irán 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Nueva Zelanda 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 1 1 0 0 4 0 4 3
2 Cabo Verde 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Uruguay 1 0 1 0 2 2 0 1
4 Arabia Saudita 1 0 0 1 0 4 -4 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Noruega 1 1 0 0 3 2 1 3
3 Senegal 1 0 0 1 2 3 -1 0
4 Irak 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Argelia 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Jordania 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Austria 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Cuti Romero se hará estudios y será baja en Argentina para el partido ante Jordania

El defensor salió en el segundo tiempo frente a Austria por un golpe en la rodilla derecha, la misma que se había lesionado en Tottenham. En principio, la molestia no sería de gravedad.

Hoy 14:27
Cuti Romero

Cristian “Cuti” Romero encendió las alarmas en la Selección Argentina luego de ser reemplazado durante el triunfo ante Austria, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. El defensor sufrió un golpe en la rodilla derecha y será sometido a estudios entre este martes y miércoles.

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Aunque en principio no se trataría de una lesión de gravedad, el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo y el zaguero quedará descartado para el partido del sábado ante Jordania, en el cierre de la fase de grupos.

La preocupación se generó porque la molestia es en la misma rodilla en la que Romero había sufrido un esguince en el ligamento lateral durante un partido de la Premier League con Tottenham.

Tras salir del campo, el defensor fue visto con hielo en la zona mientras permanecía en el banco de suplentes. La decisión de reemplazarlo fue tomada por Lionel Scaloni para evitar que continuara jugando con dolor y se expusiera a un riesgo mayor.

De todos modos, el propio Cuti Romero llevó tranquilidad después del encuentro y dejó una frase alentadora sobre su estado físico: “Sabía que esto podía pasar. En tres o cuatro días estoy de nuevo”.

Pese a ese mensaje, el futbolista de 28 años no estará disponible para el duelo ante Jordania. La idea del cuerpo técnico es preservarlo y apuntar a que pueda reaparecer en los dieciseisavos de final, instancia para la que Argentina ya está clasificada.

Con su baja, Nicolás Otamendi aparece como el principal candidato para ocupar su lugar en la defensa, ya que es el único zaguero derecho disponible dentro de la lista de 26 jugadores.

La Selección Argentina llegará al último partido del grupo con la clasificación y el primer puesto asegurados, por lo que Scaloni podría aprovechar el encuentro ante Jordania para rotar el equipo, administrar cargas y cuidar a varios titulares de cara a la fase eliminatoria.

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