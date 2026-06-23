Panamá y Croacia se juegan algo más que tres puntos en el Mundial 2026

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Ambos seleccionados vienen de perder en el debut y necesitan una victoria para seguir con chances en el Grupo L.
Panamá y Croacia se enfrentarán este martes desde las 20.00 en el Toronto Stadium, por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026. El partido será clave para ambos seleccionados, que llegan golpeados tras perder en el debut y necesitan sumar para no complicar sus chances de clasificación.
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El conjunto centroamericano cayó ante Ghana en la primera fecha, en un partido que se definió sobre el final con un gol a los 90+5. Ese resultado dejó a los Canaleros al borde de la eliminación y con la obligación de conseguir un batacazo ante uno de los equipos europeos del grupo.
Para este encuentro, Panamá podría recuperar a Adalberto Carrasquilla, una de sus principales figuras, quien se perdió el debut por lesión. Su regreso aparece como una buena noticia para el equipo dirigido por Thomas Christiansen, que buscará mejorar su funcionamiento y sostener sus aspiraciones mundialistas.
Croacia, por su parte, también llega con urgencias después de caer frente a Inglaterra. El equipo balcánico, con Luka Modric como emblema del mediocampo a los 40 años, atraviesa una etapa de recambio generacional y necesita una victoria para reacomodarse en el Grupo L.
Los Vatreni intentarán imponer su jerarquía ante un rival que llega necesitado, aunque saben que un nuevo tropiezo podría dejar muy comprometido su camino en la Copa del Mundo.
Orlando Mosquera; Michael Murillo, Jiovany Ramos, Andrés Andrade, José Córdoba, César Blackman; Adalberto Carrasquilla, Cristian Martínez; Edgar Bárcenas, Cecilio Waterman y José Luis Rodríguez. DT: Thomas Christiansen.
Dominik Livákovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Luka Vuskovic, Josko Gvardiol, Ivan Perisic; Luka Modric, Petar Sucic; Martin Baturina, Petar Musa y Mario Pasalic. DT: Zlatko Dalic.
Hora: 20.00
TV: TyC Sports
Árbitro: Pierre Atcho
Estadio: Toronto Stadium
Competencia: segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026
Con los dos equipos obligados a reaccionar, Panamá y Croacia protagonizarán un cruce decisivo para empezar a definir quién sigue con vida en el Grupo L.