Panamá y Croacia se juegan algo más que tres puntos en el Mundial 2026

Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 JUN 2026 | 17º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo K
Portugal 5
Uzbekistán 0
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo J
Jordania 1
Argelia 2
FINALIZADO
17:00 Grupo L
Inglaterra -
Ghana -
23 / 06 / 2026
20:00 Grupo L
Panamá -
Croacia -
23 / 06 / 2026
23:00 Grupo K
Colombia -
RD Congo -
23 / 06 / 2026
16:00 Grupo B
Suiza -
Canadá -
24 / 06 / 2026
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
0 - 1
Paraguay
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Países Bajos
5 - 1
Suecia
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Alemania
2 - 1
Costa de Marfil
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
0 - 0
Curazao
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
0 - 4
Japón
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
España
4 - 0
Arabia Saudita
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Bélgica
0 - 0
Irán
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
2 - 2
Cabo Verde
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 3
Egipto
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argentina
2 - 0
Austria
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Francia
3 - 0
Irak
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
3 - 2
Senegal
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 2
Argelia
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Portugal
5 - 0
Uzbekistán
23 / 06 / 2026 17:00 Grupo L
Inglaterra
vs
Ghana
23 / 06 / 2026 20:00 Grupo L
Panamá
vs
Croacia
23 / 06 / 2026 23:00 Grupo K
Colombia
vs
RD Congo
24 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Suiza
vs
Canadá
24 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Bosnia Herzegovina
vs
Qatar
24 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Marruecos
vs
Haití
24 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Escocia
vs
Brasil
24 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
Republica Checa
vs
México
24 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
Sudáfrica
vs
Corea del Sur
25 / 06 / 2026 17:00 Grupo E
Curazao
vs
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 17:00 Grupo E
Ecuador
vs
Alemania
25 / 06 / 2026 20:00 Grupo F
Japón
vs
Suecia
25 / 06 / 2026 20:00 Grupo F
Túnez
vs
Países Bajos
25 / 06 / 2026 23:00 Grupo D
Turquía
vs
Estados Unidos
25 / 06 / 2026 23:00 Grupo D
Paraguay
vs
Australia
26 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Noruega
vs
Francia
26 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Senegal
vs
Irak
26 / 06 / 2026 21:00 Grupo H
Cabo Verde
vs
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 21:00 Grupo H
Uruguay
vs
España
27 / 06 / 2026 00:00 Grupo G
Nueva Zelanda
vs
Bélgica
27 / 06 / 2026 00:00 Grupo G
Egipto
vs
Irán

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Paraguay 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 1 1 0 0 2 1 1 3
2 Curazao 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Ecuador 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Costa de Marfil 1 0 0 1 1 2 -1 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Japón 1 1 0 0 4 0 4 3
3 Suecia 1 0 0 1 1 5 -4 0
4 Túnez 1 0 0 1 0 4 -4 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Egipto 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Bélgica 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Irán 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Nueva Zelanda 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 1 1 0 0 4 0 4 3
2 Cabo Verde 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Uruguay 1 0 1 0 2 2 0 1
4 Arabia Saudita 1 0 0 1 0 4 -4 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Noruega 1 1 0 0 3 2 1 3
3 Senegal 1 0 0 1 2 3 -1 0
4 Irak 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Argelia 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Jordania 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Austria 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Portugal 1 1 0 0 5 0 5 3
2 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 1 0 0 1 0 5 -5 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
X
Somos Deporte

Panamá y Croacia se juegan algo más que tres puntos en el Mundial 2026

Ambos seleccionados vienen de perder en el debut y necesitan una victoria para seguir con chances en el Grupo L.

Hoy 00:59

Panamá y Croacia se enfrentarán este martes desde las 20.00 en el Toronto Stadium, por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026. El partido será clave para ambos seleccionados, que llegan golpeados tras perder en el debut y necesitan sumar para no complicar sus chances de clasificación.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El conjunto centroamericano cayó ante Ghana en la primera fecha, en un partido que se definió sobre el final con un gol a los 90+5. Ese resultado dejó a los Canaleros al borde de la eliminación y con la obligación de conseguir un batacazo ante uno de los equipos europeos del grupo.

Para este encuentro, Panamá podría recuperar a Adalberto Carrasquilla, una de sus principales figuras, quien se perdió el debut por lesión. Su regreso aparece como una buena noticia para el equipo dirigido por Thomas Christiansen, que buscará mejorar su funcionamiento y sostener sus aspiraciones mundialistas.

Croacia, por su parte, también llega con urgencias después de caer frente a Inglaterra. El equipo balcánico, con Luka Modric como emblema del mediocampo a los 40 años, atraviesa una etapa de recambio generacional y necesita una victoria para reacomodarse en el Grupo L.

Los Vatreni intentarán imponer su jerarquía ante un rival que llega necesitado, aunque saben que un nuevo tropiezo podría dejar muy comprometido su camino en la Copa del Mundo.

El posible once de Panamá

Orlando Mosquera; Michael Murillo, Jiovany Ramos, Andrés Andrade, José Córdoba, César Blackman; Adalberto Carrasquilla, Cristian Martínez; Edgar Bárcenas, Cecilio Waterman y José Luis Rodríguez. DT: Thomas Christiansen.

El posible once de Croacia

Dominik Livákovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Luka Vuskovic, Josko Gvardiol, Ivan Perisic; Luka Modric, Petar Sucic; Martin Baturina, Petar Musa y Mario Pasalic. DT: Zlatko Dalic.

Panamá vs. Croacia: hora, TV y datos del partido

Hora: 20.00
TV: TyC Sports
Árbitro: Pierre Atcho
Estadio: Toronto Stadium
Competencia: segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026

Con los dos equipos obligados a reaccionar, Panamá y Croacia protagonizarán un cruce decisivo para empezar a definir quién sigue con vida en el Grupo L.

TEMAS Causa Panamá Papers Croacia Mundial 2026
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Argentina ya es primera del Grupo J: así se define su rival en los 16avos del Mundial 2026
  2. 2. Partidos de hoy martes 23 de junio: agenda, horarios y canales para ver el Mundial 2026
  3. 3. Hallan el cuerpo sin vida de una mujer en la zona sur de la Capital
  4. 4. “Queremos saber qué pasó”: la familia de Julián Carrizo reclama respuestas tras su muerte
  5. 5. Con un doblete de Cristiano Ronaldo, Portugal aplastó a Uzbekistán y festejó por primera vez en el Mundial 2026
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT