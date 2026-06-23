El básquet formativo del NOA se reúne en Tucumán con el Argentino de Federaciones de Minibásquet

El certamen se disputará el 27 y 28 de junio, con la participación de selecciones masculinas y femeninas de Tucumán, Catamarca, Jujuy, Salta y Santiago del Estero.

Hoy 12:16

El básquetbol formativo del Noroeste Argentino tendrá una cita especial el próximo fin de semana en San Miguel de Tucumán, donde se disputará el Argentino de Federaciones de Minibásquet, correspondiente al Grupo NOA.

El torneo se desarrollará durante los días 27 y 28 de junio y reunirá a jóvenes promesas de la categoría Mini, tanto en la rama masculina como femenina.

La competencia contará con la participación de cinco federaciones de la región: Tucumán, Catamarca, Jujuy, Salta y Santiago del Estero, que compartirán dos jornadas de juego, aprendizaje y convivencia deportiva.

Por Santiago del Estero dirán presente las delegaciones de la Federación Santiagueña de Básquetbol, que llegarán al certamen con el objetivo de sumar rodaje competitivo y fortalecer el desarrollo de sus categorías formativas.

La palabra de Carlos Basualdo

De cara al torneo, el presidente de la Federación Santiagueña de Básquetbol, Carlos Basualdo, destacó la importancia de estos encuentros para el crecimiento de los chicos y chicas que transitan sus primeros pasos en la disciplina.

“Para nuestra federación, el Minibásquet es la base fundamental y el corazón de todo el proyecto deportivo. Este Argentino de Federaciones en Tucumán representa una oportunidad invaluable, no solo para que nuestros chicos y chicas sumen rodaje y competencia de nivel, sino principalmente para que vivan una experiencia única de convivencia con sus pares de la región”, expresó.

En esa línea, Basualdo remarcó el potencial del básquet regional y el entusiasmo de las delegaciones santiagueñas.

“El NOA tiene un semillero enorme y ver el entusiasmo de las delegaciones de Santiago listas para viajar nos llena de orgullo y nos motiva a seguir apostando fuerte por el desarrollo formativo”, agregó.

Un fin de semana de competencia y formación

Durante las dos jornadas, las selecciones formativas de ambas ramas disputarán una serie de encuentros con el objetivo de seguir creciendo dentro de un ambiente familiar, competitivo y de integración regional.

El certamen reunirá a representantes de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Tucumán, la Federación de Básquetbol de la Provincia de Catamarca, la Federación Jujeña de Básquetbol, la Región CAB NOA por Salta y la Federación Santiagueña de Básquetbol.

Cómo seguir el torneo en vivo

Para quienes no puedan asistir a los estadios tucumanos, la organización confirmó que los partidos contarán con cobertura integral y podrán seguirse en vivo a través de la plataforma Basquetpass.tv.

El torneo también cuenta con el apoyo de marcas vinculadas al desarrollo del deporte base, como CH1 Sports y Flex Sport.

Con la presencia de las jóvenes promesas de la región, Tucumán se prepara para vivir un fin de semana a puro básquetbol formativo, con el semillero del NOA como gran protagonista.