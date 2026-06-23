Se cayeron WhatsApp, Instagram y Facebook: miles de usuarios reportaron fallas este martes

Las plataformas de Meta registraron inconvenientes desde la tarde de este 23 de junio, afectando el envío de mensajes, la carga de publicaciones y el acceso a las aplicaciones en distintos países.

Hoy 19:13

Usuarios de WhatsApp, Instagram y Facebook reportaron este martes una serie de fallas que afectaron el funcionamiento de las principales plataformas de Meta, generando inconvenientes para millones de personas en distintas partes del mundo.

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Los problemas comenzaron a advertirse alrededor de las 18.30, cuando numerosos usuarios señalaron dificultades para acceder a las aplicaciones, actualizar contenidos y utilizar algunas de sus funciones habituales.

En el caso de Instagram, los reportes estuvieron vinculados principalmente a errores en la carga del feed, publicaciones e historias. En Facebook, varios usuarios indicaron demoras para iniciar sesión y navegar por la plataforma.

Por su parte, en WhatsApp se registraron inconvenientes para enviar y recibir mensajes, una situación que impactó tanto en comunicaciones personales como en actividades laborales y comerciales.

La caída generó una rápida repercusión en otras redes sociales, donde miles de usuarios compartieron capturas de pantalla y comentarios sobre las fallas detectadas en los servicios de Meta.

Hasta el momento, la compañía no emitió un comunicado oficial para explicar el origen del inconveniente ni precisó la cantidad de cuentas afectadas. Tampoco informó un horario estimado para la normalización completa de las plataformas.

Mientras continúan los reportes desde distintos países, los equipos técnicos de la empresa trabajan para restablecer el servicio y devolver el funcionamiento habitual a las aplicaciones más utilizadas del ecosistema digital.